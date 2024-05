Deborah Secco diz ter estilo 'mulherzinha' e que curte 'homens femininos'

Deborah Secco, 44, revelou que gosta de homens com características femininas.

O que aconteceu

Secco abordou o assunto em entrevista ao podcast Ambulatório da Moda. Na ocasião, a atriz disse que adoraria interpretar um personagem com gênero fluído e, por exemplo, dá vida a um homem, com características mais femininas.

Nesse momento, Deborah disse curtir homens com traços femininos. "Eu gosto de homens femininos", declarou.

Atriz ressaltou que seu estilo é mais "mulherzinha", mas que se sente à vontade com cortes de cabelo masculinos. "Sou muito feminina no meu estilo, mulherzinha, mas amo a beleza masculina, já tive cabelo curto e acho que é como me gosto mais, quando me sentia mais bonita".

Deborah Secco está solteira desde o fim do casamento com Hugo Moura. A artista, que é defensora da liberdade sexual feminina, já fez várias revelações íntimas e se identifica como bissexual.