MC Mari declara guerra contra Kaio: 'A partir de hoje, somos rivais'

MC Mari já vinha mirando em Kaio nos últimos dias, mas declarou ontem (12) para todos que ele é seu alvo dentro da Grande Conquista (Record).

O que aconteceu

Após um desentendimento no quarto, MC Mari levantou a voz e criticou Kaio. "Sabe qual o problema? É que você só vivia dentro da Casa Laranja fazendo leva e trás e não sabia o que tava acontecendo em volta", disse.

"E eu sou influenciável?", questionou Kaio.

A MC respondeu que, mais do que influenciável, Kaio é "fofoqueiro" e se acha "o maior no jogo". "Acha. E a partir de hoje nós somos totalmente, dentro do jogo, rivais", declarou.

Kaio negou a rivalidade. "Então você é rival sozinha", disse.

MC Mari manteve seu posicionamento. "F*da-se. Até que eu saia ou que você saia, estamos em lados opostos", afirmou.

