Lua de mel? Isabella Santoni lança série um dia após casar: 'Mês agitado'

Um dia após se casar, Isabella Santoni, 29, apareceu ao lado do marido, o empresário Henrique Blecher, em evento para divulgar a terceira temporada de "Dom".

O que aconteceu

Atriz participou do lançamento da última temporada de "Dom", no Rio de Janeiro. Produção da Prime Video, na qual Isabella interpreta Vivi, chega ao streaming no dia 24 de maio.

"É o encerramento de um ciclo, né? Fazer 'Dom' é um grande marco. Encerrar essa série no momento em que completo meus 10 anos de carreira. E também dando esse passo como mulher. Estar casando, construindo minha família. Tô bem feliz. Sinto que eu tô num momento profissional e pessoal muito maduros."

Ela esteve acompanhada pelo maridão, mas ele prefere deixar os holofotes em cima da amada, que diz viver uma das melhores fases da vida. "O boy tá aqui, mas não gosta de aparecer"

O casamento pegou os fãs de surpresa, mas ela explica que não foi uma decisão relâmpago. Ela foi pedida em casamento em novembro do ano passado, mas só tornou público há poucas semanas. "O tempo da vida real não é o mesmo tempo do online. Eu, pelo menos, não divido tudo exatamente no tempo? Como no cinema, a gente gravou Dom em 2019, vocês só viram em 2021. Então tem o tempo das coisas amadurecerem, as coisas se tornarem sólidas."

"Eu fiquei noiva em novembro e divulguei só esse ano. Já casei no civil ontem. Mês que vem tá chegando [a festa]. Fiz aniversário, fiz 29 anos, tem encerramento de Dom e tem casamento. Esse mês de maio está bem agitado. Tô bem feliz".