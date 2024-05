Rambo é personagem de centavos em A Grande Conquista; veja a dinâmica

Nesta segunda-feira (13), a Record exibiu como foi a dinâmica cara a cara de apontamentos em A Grande Conquista 2.

O que aconteceu

Rachel Sheherazade anunciou que os participantes deveriam classificar os colegas. Eles seriam definidos como personagem de milhões e centavos.

Com as definições, alguns se estranharam. Os Conquisteiros ficaram com os ânimos exaltados e discutiram durante a atividade.

A Grande Conquista: Conquisteiros participam de dinâmica cara a cara Imagem: Reprodução/PlayPlus

Quem indicou quem na dinâmica

Baronesa definiu Hadad como um personagem de milhões e Hideo como de centavos.

Rambo escolheu Bruno como personagem de milhões e de Albú como de centavos.

Cel colocou Anahí como personagem de milhões e MC Mari como de centavos.

Liziane apontou MC Mari como personagem de milhões e Rambo como de centavos.

Fellipe declarou que Vinigram era personagem de milhões e Anahí de centavos.

MC Mari defendeu que Baronesa era de milhões e Kaio era um personagem de centavos.

Brenno selecionou Edlaine como de milhões e Fernando como personagem de centavos

Edlaine indicou que Kaio era um personagem de milhões, enquanto Cátia Paganote era de centavos

Fernando elencou Hadad como personagem de milhões e Brenno de centavos.

Guipa definiu que Cátia Paganote era de milhões e, na contrapartida, Rambo era um personagem de centavos.

Vinigram anunciou que Edlaine era um personagem de milhões e Geni era de centavos.

De Albú citou MC Mari como de milhões e Rambo como personagem de centavos.

Anahí salientou que Cel era um personagem de milhões e Fellipe era de centavos.

Bruno elegeu Cátia Paganote como personagem de milhões e de Albú como de centavos.

Geni reforçou que Kaio era de milhões e Vinigram era um personagem de centavos.

Kaio escolheu Edlaine como personagem de milhões e MC Mari de centavos.

Cátia Paganote pontuou que Guipa era de milhões, enquanto Taty Pink era um personagem de centavos.

Taty Pink afirmou que Bruno era de milhões e Guipa como personagem de centavos.

Hideo selecionou Brenno como personagem de milhões e Fernando como de centavos.

Hadad definiu que MC Mari era de milhões e Rambo era personagem de centavos.

Na dinâmica, Rambo foi quem mais recebeu votos como personagem de centavos, somando 4 indicações. Na contramão, MC Mari foi definida como personagem de milhões por 3 pessoas.

