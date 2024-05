Fátima Bernardes cita gafe que gerou apreensão com presidenciáveis na Globo

Fátima Bernardes, 61, recordou sua época de apresentadora do Jornal Nacional e relatou gafe durante entrevistas com presidenciáveis na Globo que lhe gerou apreensão.

O que aconteceu

Bernardes explicou que a maior dificuldade para ela era a questão do tempo. Durante entrevista ao podcast PodPah, a apresentadora, sem especificar o ano em que isso ocorreu, disse que na primeira entrevista com o então candidato Geraldo Alckmin, ela se atrapalhou e estourou o tempo. Por sorte, ressaltou, como ele era o primeiro entrevistado, foi possível estender as sabatinas com os demais presidenciáveis daquele pleito.

"O grande problema, para mim, é a tensão de fazer ao vivo e não estourar o tempo e me aconteceu uma coisa muito sem querer, graças a Deus na primeira entrevista da série daquele ano, que foi com o Alckmin. A gente tinha uma deixa, quando faltavam dois minutos, o diretor dizia é a última, que é a mais curtinha, não sei o que me aconteceu na hora, que eu achei que era a última da série e a última era uma pergunta de educação que era muito importante e eu solto a pergunta, que não era curtinha, estourou o tempo", declarou.

Apresentadora disse que teve taquicardia. "Não entendi na hora, porque fiquei tão segura, graças a Deus era o primeiro, então todos os outros tiveram o mesmo tempo que ele teve. Mas eu perdi o sono pensando se tivesse sido na terceira [entrevista] ia ter que chamar os outros dois para falar mais dois minutos e pouco a mais".

Fátima Bernardes também disse haver consenso que as entrevistas são importantes e que as críticas são feitas por "torcidas". "Para fazer afago eles [os candidatos] têm o horário eleitoral em que dizem o que querem. A entrevista é para dizer o que a gente quer saber, então a gente se prepara. Eu fazia de uma maneira educada, mas dura. E acho que o William [Bonner] e a Renata [Vasconcellos] fazem isso muito bem".