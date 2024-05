Kerline: Gracyanne em A Fazenda seria um desperdício. Ela merece o BBB!

O perfil Realitys VIP, da rede social X (antigo Twitter), divulgou uma lista de nomes que estariam sendo sondados para o elenco de A Fazenda 16 (Record). MC Pipokinha, Christina Rocha, Jackeline Petkovic, Gracyanne Barbosa, Latino, Dudu Camargo, Ximbinha e MC Don Juan então entre os citados.

Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, celebrou a possibilidade de Gracyanne estar no reality rural. "Seria o grande nome de A Fazenda [neste ano]. Ela não sai mais do holofote depois da treta com o Belo. Teríamos a chance de ouvir um pouco mais sobre o rompimento deles, com certeza ela iria falar alguma coisa."

A comentarista Kerline Cardoso, entretanto, tem dúvidas se a fisiculturista seria, de fato, uma boa opção para o formato. "Honestamente, não acho que Gracyanne é para A Fazenda. Seria um desperdício, porque ela é muito amorosinha, tranquila... Não sei se iria causar [dentro do programa]. Parece ser muito passional, o que não combina com A Fazenda."

Na visão de Kerline, o destino ideal para a musa fitness seria mesmo o Big Brother Brasil. "Gracyanne é BBB, gente, por favor! Lá ela renderia, seria benquista. Se eu fosse a Gracyanne Barbosa, toparia um BBB. Mas, se ela for para A Fazenda, também seria incrível! Iríamos acompanhar essa musa maravilhosa e conhecer um pouco mais dela."