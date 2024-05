Eliminado de reality show chora ao descobrir ser vítima de tragédia no RS

A Record divulgou nesta segunda-feira (13) imagens da saída de Luciano Rodrigues de A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

No Domingo Espetacular de hoje, a Record mostrou imagens da saída de Luciano do reality, que ocorreu há cerca de uma semana. Minutos depois de deixar o confinamento, ele descobriu através de uma ligação do filho que perdeu diversos bens nas enchentes do Rio Grande do Sul.

A Record ainda mostrou ter acompanhado Luciano até um hotel, em São Paulo, e em seguida em um voo até o sul do país. O ex-participante vivia em São Leopoldo, um dos municípios que foi atingido pelas chuvas.

Luciano disse estar se sentido "destruído". "58 anos de vida debaixo d'água", lamentou.

O ex-participante explicou que perdeu a renda de duas lojas que costumava alugar, três motos que ficavam em sua garagem, um carro e um trailer. "Ficou flutuando", disse.

No reencontro com o filho e a mãe, e ao falar de suas perdas, Luciano se emocionou e disse se sentir "desamparado" e "preocupado".

