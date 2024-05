Cena explícita de excitação masculina viraliza e causa polêmica

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Uma cena explícita de excitação masculina na minissérie "Um Homem por Inteiro" (Netflix) viralizou e causou polêmica nos últimos dias.

O que aconteceu

A produção estreou no começo deste mês e, desde então, gerou um debate. Uma cena da minissérie foi vista como desnecessária pelo público.

A minissérie é protagonizada por Jeff Daniels e acompanha a história de um magnata do setor imobiliário de Atlanta, nos EUA. Charlie Croker enfrenta uma falência de uma hora para outra. Além de Jeff, também está no elenco Diane Lane, Lucy Liu e Tom Pelphrey.

A polêmica cena ocorre no episódio final, em que Raymond Peepgrass, personagem de Pelphrey, toma um remédio para disfunção erétil e deixa cair um lençol na frente do magnata vivido por Daniels. A produção exibe o pênis do ator ficando ereto.

O jornal britânico Daily Mail chamou a atenção para a cena e falou do choque do público. O veículo afirmou que os políticos conservadores ficaram incomodados com a cena e disse que trata-se "ser a primeira vez que um drama popular na TV britânica quebra o tabu de exibir um 'pênis ereto'".

Nas redes sociais, a cena também gerou comentários negativos. "A moralidade e a decência caem ainda mais a cada ano", disse um. "As cenas de sexo são muito mais gráficas. Não há necessidade", reclamou um deles.