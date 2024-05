Virada Cultural 2024 no Centro: veja programação de shows e horários

Maior evento cultural da cidade de São Paulo, a Virada Cultural do Pertencimento 2024 acontece no fim de semana dos dias 18 e 19 de maio. Repetindo os moldes do ano passado, o festival terá 12 arenas e 22 palcos espalhados em diversas regiões, além das atividades realizadas nos equipamentos culturais da Secretaria Municipal da Cultura e de parceiros como o Sesc-SP.

Além dos esperados shows de Michel Teló, Maria Rita, Léo Santana e Joelma, o público terá acesso a exposições, teatro e dança. A programação completa ainda está sendo divulgada no site oficial.

Abaixo, você confere as atrações confirmadas no Centro da capital:

Arena Anhangabaú

Palco Anhangabaú

Léo Santana

Uma voz que não deixa ninguém parado e um swing inconfundível, um dos maiores e mais admirados artistas do Brasil na atualidade, Léo Santana mostra que a sua versatilidade musical é uma realidade, com hits entre as mais tocadas e ouvidas do país em vários gêneros musicais diferentes como sertanejo, samba, pagode e funk

data: 18/05

horário: 17:00

Léo Santana, que se apresenta na Virada Cultural 2024 Imagem: Victor Mascarenhas/UOL

Joelma

Nascida e criada no Pará, é consistentemente creditada por levantar a bandeira da música do seu estado de origem e recebeu apelidos honorários, incluindo o de "Rainha do Calypso". Considerada a maior performer do Brasil, ela é conhecida pela sua presença de palco, caracterizada pela habilidade de cantar e dançar ao mesmo tempo, sobre botas de plataforma com salto-alto, sem "perder o fôlego".

data: 18/05

horário: 20:00

Julian Marley

O quinto filho do lendário Bob Marley, o britânico-jamaicano Julian faz jus à tradição. Julian venceu o Grammy de melhor álbum de reggae, em 2024, e deve apresentar em São Paulo sucessos como "Lemme Go" e "Cooling In Jamaica"

data: 18/05

horário: 23:00

Pabllo Vittar

Após histórica participação no show da Madonna, no Rio de Janeiro, "a drag queen mais popular do mundo", segundo a revista Forbes, desfila hits e sua energia na Virada Cultural

data: 19/05

horário: confirmar

Djonga é atração da Virada Cultural do Pertencimento Imagem: Iwi Onodera/ Brazil News

Djonga

O mineiro Djonga é um dos maiores expoentes do rap no Brasil com suas letras ácidas que abordam racismo e combate às desigualdades.

data: 19/05

horário: 05:00

Ara Ketu

A veterana banda de axé abre o segundo dia do palco Anhangabaú com a promessa de não deixar o público parado

data: 19/05

horário: 13:00

Dennis DJ

O DJ do funk coleciona boas parcerias e músicas bombadas nos streammings como "Tá Ok", com Kevin o Chris, "Isso que é vida" e "Malandramente".

data: 19/05

horário: 15:00

Matuê se apresenta no Centro da cidade na Virada Cultural 2024 Imagem: Brazil News

Matuê

O lançamento do álbum "Máquina do Tempo" quebrou o recorde de melhor estreia no Spotify Brasil, totalizando 4,6 milhões de reproduções na plataforma nas primeiras 24 horas, e tornou-se o primeiro disco do rap nacional com cinco músicas acima de 100 milhões de execuções.

data: 19/05

horário: 17:00

Palco São João

Àttooxxá e Karol Conká

Parceiros de show há alguns anos, a rapper Karol Conká e a banda Àttooxxá devem apresentar hits como "Kaça", "Cê não pode" e "Tombei", da ex-BBB, e "Popa da Bunda" do grupo baiano.

data: 18/05

horário: 18:30

Fraternidade Caporales Mi Viejo San Simón

Fundada em 2016 em São Paulo, tem sua matriz na cidade de Cochabamba, na Bolívia. Com intuito de divulgar a cultura e o folclore boliviano através da dança, reúne jovens, adultos, brasileiros e imigrantes de outras nacionalidades, simpatizantes da cultura boliviana.

data: 19/05

horário: 11:00

Cassiane

21 álbuns/EP inéditos solo, uma indicação ao Grammy Latino (2018 - Nível do Céu). Além de ser uma das cantoras mais ouvidas nos apps de música, ultrapassou 124 milhões de views no YouTube nos últimos 12 meses.

data: 19/05

horário: 14:00

Estação República

BSM - Banda dos Seguranças do Metrô

A BSM é formada por agentes de segurança e rapidamente alcançou popularidade entre os passageiros do Metrô. Em seu shows traz um repertório que inclui ritmos com sucessos do pop, rock, MPB, samba, gospel e sertanejo.

data: 18/05

horário: 17:00

Centro Cultural Olido

Av. São João, 473

Diálogos com Ruth De Souza

O filme mostra como Ruth de Souza inaugura a existência de atrizes negras em palcos, televisão e cinema no Brasil. Carrega em si a gênese de parte importante das conquistas para as mulheres negras ao longo de quase um século de vida. Aos 95 anos, ultrapassando os 70 de carreira, em meio a reflexões e memórias, nasce o diálogo entre duas gerações de artistas negras, Ruth e a diretora.

Direção: Juliana Vicente | Brasil | 2022, 99min, DCP

data: 18/05

horário: 14:00

O filme Diálogos com Ruth de Souza tem exibição gratuita na Virada Cultural 2024 Imagem: Divulgação

Dias Perfeitos

Hirayama leva uma vida feliz, conciliando seu trabalho como zelador dos banheiros públicos de Tóquio com sua paixão por música, literatura e fotografia. Sua rotina estruturada é lentamente interrompida por encontros inesperados que o forçam a se reconectar com seu passado. Legendado

data: 18 e 19/05

horário: 16:00

Pobres Criaturas

Do diretor Yorgos Lanthimos e produzido por Emma Stone, o filme conta a fantástica evolução de Bella Baxter, uma jovem que é trazida de volta à vida pelo brilhante e pouco ortodoxo cientista Dr. Godwin Baxter. Sob a proteção de Baxter, Bella está ansiosa para aprender. Desejando conhecer mais sobre o mundo, Bella foge com Duncan Wedderburn, um advogado astuto e debochado, para uma aventura por vários continentes. Livre dos preconceitos de sua época, Bella se firma em seu propósito de defender a igualdade e a libertação.

data: 18/05

horário: 18:00

Luana Camarah

Luana Camarah é a nova revelação do rock nacional, uma voz única e marcante. A apresentação traz músicas que marcaram a história e a carreira da cantora. Com uma diversidade gigante, o show é embalado por clássicos que foram escola e também sucessos apresentados em suas duas participações no The Voice Brasil.

data: 19/05

horário: 15:00

Wilson Sideral

Artista com mais de 20 anos de carreira, cantor, compositor, guitarrista e produtor musical brasileiro. Suas composições misturam elementos do rock, soul, MPB e blues. Com indicações aos prêmios Grammy Latino e Prêmio Multishow de Música Brasileira, Wilson Sideral é também reconhecido por seu trabalho como compositor.

data: 19/05

horário: 17:00

Praça das Artes

Av. São João, 281

Ocupação Felipe Risada

Intervenção visual em paredes da Rua São João por meio de símbolos e personagens ligados às diversas linguagens artísticas, como música, teatro e dança.

data: 18/05 e 19/05

horário: 18:00

Projetemos

O Grupo #Projetemos tem participado de diversos eventos e ações criativas em espaços urbanos, com uma trajetória de 15 anos fazendo projeções em todo o Brasil. As mensagens variam desde inspiração até reflexões sobre a vida urbana.

data: 18/05 e 19/05

horário: 18:00

Acervo Spirito Santo - Memórias Congadeiras

O projeto apresenta uma intervenção visual imersiva que transforma as grandes paredes da Praça das Artes em grandes painéis de fotografias do acervo do artista super dimensionadas. Seu acervo, fruto de 50 anos de pesquisa, propõe um mergulho profundo na riqueza cultural das regiões periféricas do sudeste do Brasil, especialmente em Minas Gerais.

data: 19/05

horário: 17:00

Palco Brasis

Av. São João, 281

Retomada - Tecnologias do Encontro

Intervenção artística idealizada pelo Coletivo Coletores, que promove o intercâmbio entre diferentes linguagens artísticas que possuem a luz como ponto de convergência, unindo: Vídeo Mapping, Led mapping e instalação multimídia ressignificando espaços e desenvolvendo experiências multissensoriais

data: 18/05

horário: 17:00

Coco Raízes de Arcoverde

O grupo, com mais de 30 anos de tradição, apresenta o repertório desde início da carreira, passando pelos principais discos: Coco Raízes, Godê Pavão e Caravana não Morreu.

data: 18/05

horário: 17:00

Congada de Santa Efigênia

A Congada de Santa Ifigênia de Mogi das Cruzes, em seus 80 anos de existência, conta com uma vasta participação em diversos festivais e encontros de cultura popular. Além de participações em apresentações, a Congada tem uma forte importância para a valorização da cultura popular, do movimento negro, e da resistência e luta da etnia.

data: 18/05

horário: 18:00

Trio Mocotó

O lendário grupo, que ajudou a definir o som da música black brasileira na década de 1970, retorna após mais de dez anos fora dos palcos, e promete uma celebração de sua carreira. Criadores de uma fusão única de samba, funk e soul, eles conquistaram um lugar especial no coração dos amantes do groove no Brasil e no mundo

data: 18/05

horário: 19:00

Terno de Congo Sainha dos Irmãos Paiva

A Congada Terno de Sainha Irmãos Paiva (popularmente conhecidos como Terno de Sainha Irmãos Paiva) é um grupo folclórico que retrata a Festa de Congo na cidade de Santo Antônio da Alegria. A tradição de família é repassada entre as gerações, que exercem o importante trabalho de levar o nome do terno adiante.

data: 18/05

horário: 20:00

Manoel Cordeiro e Felipe Cordeiro

Compositor, arranjador e produtor musical, o paraense Manoel Cordeiro apresenta a guitarrada, gênero musical que surgiu no Norte, unindo guitarra elétrica a ritmos regionais como o carimbó. Felipe Cordeiro é um nome em destaque na cena contemporânea brasileira, pioneiro na fusão de estilos populares paraenses com a vanguarda pop. A sonoridade definida como Pop Tropical traz referências da guitarrada, tecnobrega, carimbó, new wave, MPB e música eletrônica.

data: 18/05

horário: 21:00

Nação do Maracatu Porto Rico

Fundado no fim do século 19 em Palmares, município da Zona da Mata Sul de Pernambuco, o Maracatu Porto Rico migrou para o Recife em 1916 e a partir dessa data passou a fazer parte oficialmente do Carnaval da cidade. Se destaca pela criação rica de toadas e pelo diferencial instrumental no baque, como a introdução de atabaques e agbês.

data: 18/05

horário: 22:00

Jongo de Tamandaré encontra Jongo da Serrinha

Além de dois discos, o grupo acumula mais de 60 anos de apresentações, oficinas e palestras por todo mundo, de escolas públicas a países como Japão, Alemanha, Emirados Árabes e EUA. Outra grande ação de preservação da memória do jongo é a pesquisa e organização contínua de acervo histórico da Serrinha (uma das 5 favelas centenárias da cidade) e dos jongueiros que tem na Casa do Jongo da Serrinha seu museu permanente além de um extenso acervo virtual acessível a todos no seu site.

data: 18/05

horário: 23:00

Tambor de Crioula do Mestre Amaral encontra Tambor de Crioula Grupo Cupuaçu

Reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro desde 2007, o Tambor de Crioula é uma forma de expressão de matriz africana que envolve dança, canto e percussão. Trazido para o Brasil pelos negros de várias regiões da África entre os séculos XVIII e XIX, o Tambor de Crioula, é uma forma de divertimento e de pagamento de promessa a São Benedito, e também outros santos vinculados ao catolicismo tradicional, e entidades cultuadas nos terreiros.

data: 18/05

horário: 02:00

Grupo Flor Ribeirinha

O Grupo Flor Ribeirinha nasceu na comunidade histórica São Gonçalo Beira Rio, em Cuiabá-MT há 30 anos, com a iniciativa e entusiasmo da Mestra da Cultura e Doutora Honóris Causa, Domingas Leonor da Silva. Esta trajetória que perpassou pelo resgate, preservação e divulgação da cultura popular de Mato Grosso, fez com as manifestações tradicionais e folclóricas da região, alcançassem lugares antes inimagináveis.

data: 19/05

horário: 10:30

Samba Lenço de Mauá

Grupo que pratica e preserva a tradição de uma manifestação cultural afro-brasileira que se desenvolveu desde a época da escravidão nas zonas rurais paulistas. O Samba Lenço é reconhecido como patrimônio imaterial do Estado de São Paulo e é registrado pelo Condephaat .O grupo tem as suas atividades culturais desenvolvidas desde a década de 1950.

data: 19/05

horário: 11:00

Nega Duda canta Clementina de Jesus

Esse projeto musical vem oferecer de forma única um momento especial e importante para o público presente: ouvir a inesquecível produção musical de Clementina de Jesus através da voz de Nega Duda.

data: 19/05

horário: 12:00

Guarda de Moçambique de Nossa Senhora do Rosário de Timóteo

A Guarda de Moçambique de Timóteo, importante grupo de Congado que há muitos anos tem encantado com o som de seus tambores no Vale do Aço, é uma irmandade formada por jovens, crianças e idosos.

data: 19/05

horário: 13:00

Roda de Congo Gabiroba

As melodias e as letras primam pela simplicidade e citam fatos do cotidiano e cantos de trabalho além de reverenciar alguns santos, entre eles, Nossa Senhora da Penha, São Pedro e São Benedito o santo supremo e padroeiro dos congueiros. O Congo é um ritimo festivo e interativo que faz parte da cultura tradicional capixaba e brasileira.

data: 19/05

horário: 15:00

Chacára Lane

Rua da Consolação, 1024

Cola Show

Malabaristas desde 2007 e artistas de rua desde 2014, as Irmãs gêmeas Thais e Tatiane Cola formaram a dupla As Inigualáveis Irmãs Cola em 2014 onde começaram suas apresentações em semáforos e praças da cidade.

data: 18/05

horário: 14:00

Poesias ao Vento - Cia do Liquidificador

O Grupo Cia. do Liquidificador já realizou mais de 700 apresentações desde o início de suas atividades.

data: 19/05

horário: 12:00

Museu das Favelas

Rua Guaianases, 1024

Celebração Declaração Kultura de Paz Zulu Nation

A Declaração de Paz do Hip Hop é um guia para a Kultura Hip Hop em direção à libertação da violência e aconselha e protege a existência e o desenvolvimento da comunidade Hip Hop a nível internacional.

data: 19/05

horário: 12:00

Passinho no Museu com Jô Gomes

A oficina proposta pela mestra em Dança une teoria e prática sobre a Dança Passinho, Patrimônio Cultural Imaterial da cidade e do estado do Rio de Janeiro, e a história de resistência preta e favelada por meio desta cultura. Vamos conhecer e treinar movimentos básicos dessa forma de dançar Funk, realizando sequências e coreografias.

data: 19/05

horário: 12:00

Arquivo Histórico Municipal

Praça Cel. Fernando Prestes, 152

Pagode na Lata

O Pagode na Lata é uma proposta coletiva de proporcionar momentos culturais junto aos usuários da Cracolândia. O pagode sempre aconteceu sendo proposta de trabalhadores do território junto aos usuários.

data: 18/05

horário: 15:00

Biblioteca Infantojuvenil Monteiro Lobato

Rua General Jardim, 485

Primaverar

Intervenção artística com performances circenses voltada para o público infantil e familiar que acontece num formato de festa e conta com várias performances. A intervenção artística contará com uma série de performances, criando um ambiente de lazer, buscando que os munícipes compreendam que o espaço público também é um local de descontração e divertimento, é uma extensão de nossas casas.

data: 19/05

horário: 10:00

BIblioteca Mário de Andrade

R. da Consolação, 94

Rádio Poema: A Poesia da Canção

Pesquisador de espaço urbano enquanto espaço educativo para o ensino de literatura brasileira, Daniel Viana é criador do projeto Guardanapos Poéticos, que realiza criação de poemas ao vivo a partir da interação com o público. Autor de livros de contos e poemas com criação e distribuição independentes.

data: 19/05

horário: 14:00

Instituto Moreira Salles

Av. Paulista, 2424

Koudelka Ciganos, Praga 1968, Exílios

A exposição apresenta três dos mais icônicos trabalhos de Josef Koudelka, um dos grandes representantes da tradição humanista da fotografia. Viajante incansável, ele fez do fotojornalismo um extenso testemunho pessoal, dotado de múltiplas camadas. Essas três séries são hoje reconhecidas como clássicos da fotografia mundial: as imagens de Ciganos transmitem respeito por uma etnia que, à margem da sociedade majoritária, preservou uma atitude espontânea e própria diante da vida. Praga, 1968 foi pensada como lembrança de toda resistência desarmada ao poder militar dos regimes totalitários e as obras de Exílios são a expressão pessoal de um fotógrafo que perdeu sua terra natal, mas ganhou a liberdade.

data: 18/05

horário: 10:00

No Meio Do Rio, Entre As Árvores / Tenta Louvar O Mundo Mutilado

O documentário é resultado de uma expedição ao Alto Solimões, que ministrou oficinas de vídeo, circo e fotografia às comunidades ribeirinhas dentro de reservas ambientais. Com o conhecimento adquirido, os próprios alunos começam a registrar as suas vidas cotidianas, destacando tanto a beleza natural da região quanto as consequências negativas da exploração econômica dos recursos disponíveis. O filme junta o olhar e as imagens de Bodanzky ao olhar e imagens dos ribeirinhos.

data: 18/05

horário: 16:00

Igreja dos Oprimidos / O Muiraquitã

O documentário fala da questão agrária na região do Rio Araguaia, com ênfase na participação da Igreja Católica, através de representantes da chamada "teologia da libertação"

Jorge Bodanzky e Helena Salem | Brasil, França | 1985, 75', DCP (Arquivo inédito produzido no laboratório Link Digital a partir de materiais depositados no Arquivo Nacional, com coordenação de Debora Butruce) / Direção, fotografia e câmera: Jorge Bodanzky; roteiro: Ewerton Belico; montagem: Irmãos Pretti | Brasil | 2024, 20', DCP (Acervo IMS)

data: 18/05

horário: 18:00

La Chimera

Cada um tem sua própria Quimera, algo que tenta alcançar, mas nunca consegue encontrar. Para Arthur, a Quimera é a mulher que ele perdeu, Beniamina.

Direção : Alice Rohrwacher | França, Itália, Suíça | 2023, 130min | DCP

data: 18/05

horário: 21:45

Koudelka Ciganos, Praga 1968, Exílios

A exposição apresenta três dos mais icônicos trabalhos de Josef Koudelka, um dos grandes representantes da tradição humanista da fotografia. Viajante incansável, ele fez do fotojornalismo um extenso testemunho pessoal, dotado de múltiplas camadas. Essas três séries são hoje reconhecidas como clássicos da fotografia mundial: as imagens de Ciganos transmitem respeito por uma etnia que, à margem da sociedade majoritária, preservou uma atitude espontânea e própria diante da vida. Praga, 1968 foi pensada como lembrança de toda resistência desarmada ao poder militar dos regimes totalitários e as obras de Exílios são a expressão pessoal de um fotógrafo que perdeu sua terra natal, mas ganhou a liberdade

data: 19/05

horário: 10:00

Centro Cultural Banco do Brasil

"Década dos Oceanos - I Mostra Nacional de Criptoarte"

A exposição se propõe como um espaço de interface física e digital com o público, num ambiente contemplativo e imersivo, combinando elementos artísticos e tecnológicos, com exibição de obras artísticas baseadas na 3ª geração da internet. A temática da mostra se alinha com a iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) para Educação, Ciência e Cultura (Unesco) em favor dos oceanos. Deste modo, promove reflexões sobre o mundo contemporâneo e o futuro em um planeta ecossistêmico, interdependente, hiperconectado e altamente tecnológico, porém com grandes desafios de coexistência e sustentabilidade.

data: 18/05 e 19/05

horário: 09:00

Sesc 14 Bis

Rua Dr. Plínio Barreto, 285



Requebrando

A performance constrói um ambiente que convida as pessoas para um "baile" diferenciado. Um oceano sonoro que estabelece sua musicalidade passeando por ambientes e ritmos distintos. Com Cia. Diladim.

data: 18/05

horário: 18:00

Tom Zé faz show gratuito na Virada Cultural 2024 Imagem: Denilson Santos e Francisco Cepeda/Divulgação

Tom Zé

No show "São Paulo, Meu Entorno", Tom Zé canta a São Paulo que ele percebe "de movimentos, ritmos, sacudidelas, suscitados por esta que é uma cidade mistério e grandeza, mas na qual, se você quiser, consegue viver como num cantinho do interior, como aquele de onde eu vim, Irará, no Recôncavo baiano". O show marca também o lançamento em vinil do álbum "Língua Brasileira" (Selo Sesc).

data: 18/05

horário: 20:00

Data: 19/05

Horário: 18:00



Sahra Brandão Apresenta Coletivo Batucantos de Roda de Samba Autoral

Show da cantora e compositora da Velha Guarda da Vai-Vai que abre a roda e recebe dez compositores e compositoras, inscritos previamente, que terão oportunidade de cantar suas canções autorais com o grupo.

data: 19/05

horário: 15:00



Baile Charme do Viaduto de Madureira

Na aula aberta, o tradicional baile do viaduto Negrão de Lima, patrimônio imaterial e cultural do Rio de Janeiro, chega em São Paulo para fazer o público dançar e relembrar aqueles passinhos do funk soul dos anos 1970.

data: 19/05

horário: 16:30

SESC 24 de Maio

Rua 24 de Maio, 109



Printa-Feira VIII

Feira de arte impressa autoral e publicações alternativas e independentes. Visitantes podem adquirir publicações sem intermediários e aprender sobre processos de produção. Curadoria: Lote 42 e Sesc 24 de Maio.

data: 18/05

horário: 18:00

data: 19/05

horário: 11:00



Chocolatte da Vila Maria

Show do músico criado no reduto do Samba de Vila Maria. Ao longo de sua carreira, acompanhou grandes nomes como Jamelão e Beth Carvalho, apresentando em palcos brasileiros e em festivais como Montreux Jazz Festival e Jazz à Vienne. Nesta apresentação, Chocolatte traz composições de sua autoria.

data: 18/05

horário: 18:00



Jam de Vogue

Performance interativa em que, ao som da música Disco e House, integrantes da House of Zion convidam a experimentar performances inspiradas na dança Vogue e outros elementos da Cultura Ballroom.

data: 18/05

horário: 19:30

Ed Motta é uma das atrações da Virada Imagem: Reprodução/Instagram

Ed Motta

Show do álbum "Behind the Tea Chronicle", de 2023, que marcou a estreia do cantor na maior gravadora de jazz da Europa, a MPS. O trabalho é cantado em inglês e antigos sucessos são apresentados durante o show.

data: 18/05

horário: 21:00

Data: 19/05

Horário: 18:00



Projeto Brincantes

Oficina de livre brincar por meio do resgate de brincadeiras populares da cultura afro- brasileira, fomentando as experimentações brincantes na infância, além das conexões intergeracionais. Com Ateliê Afro Cultural.

data: 19/05

horário: 14:00

Raiz do Sonho

Espetáculo sobre uma menina cheia de sonhos que mora com seu irmão em um pacato vilarejo. Seu maior sonho é ir até a cidade, onde acredita que está seu pai, para lhe entregar seu chapéu. Com Cia. Quinquió.

data: 19/05

horário: 16:00

Jam de Vogue

"Performance interativa em que, ao som da música Disco e House, integrantes da House of Zion convidam a experimentar performances inspiradas na dança Vogue e outros elementos da Cultura Ballroom."

data: 19/05

horário: 16:30

SESC Bom Retiro

Alameda Nothman, 185

Lobas e Luas

Número circense une técnicas de circo, dança aérea e vertical, música e performance em site-specific. Com Grupo Ares.

data: 18/05

horário: 18:00

Tortas Trincheiras

Número circense em que a dupla de palhaças interage com o público em improvisações palhacísticas.

data: 18/05

horário: 18:00

Samba da Virada

Show da tradicional e festiva roda de samba com Marina Iris, Yayá Alves, Cecília Cruz, Laura Santos, Kamila Alcantara, Simone Gonçalves e Jéssica Souza.

data: 18/05

horário: 18:15

Ne me Quitte Pas

No número circense, a artista Mariana Duarte executa uma série de movimentos acrobáticos em uma barra vertical. Criação inspirada na famosa trilha dramática de Edith Piaf.

data: 18/05

horário: 19:15

Duo Vertical

Número circense retrata o momento da separação entre Niède Guidon e sua amada, quando a arqueóloga franco-brasileira parte da França para o Brasil em busca das pinturas rupestres. Com Grupo Ares

data: 18/05

horário: 19:15

Sáficas Show

Apresentação com as cantoras Juliana Linhares, Mahmundi, Maria Beraldo, Jadsa e Josyara.

data: 18/05

horário: 19:30

Siga Bem Caminhoneira

Show do bloco de Carnaval formado por mulheres lésbicas, bissexuais, pessoas trans e não-binaries canta pela liberdade de ser quem se é, e reforçando que toda a forma de amor é justa.

data: 18/05

horário: 20:45

Teatro (Me) Lambe-Lambe para Maiores

No espetáculo, após séculos de silenciamento, segredos (nem tão bem) guardados entre quatro paredes são revelados por uma frestinha. Venha descobrir informações valiosas de uma fonte infinita de alegria e prazer. Com Kelly Lima.

data: 18/05

horário: 21:00

Zélia Duncan se apresenta no Sesc Bom Retiro Imagem: Divulgação

Zélia Duncan

Show em que a cantora e compositora interpreta sucessos de sua carreira.

data: 18/05

horário: 22:30

Brincadeiras de Papel

Oficina de construção e brincadeiras com um barangandão arco-íris neste momento de interação e vínculo entre as crianças e seus cuidadores. Com Conto em Cantos.

data: 19/05

horário: 11:00

Feira no Brejo

Feira reúne empreendedoras lésbicas de diversas áreas.

data: 19/05

horário: 11:00

A Fabulosa Saga de Cangica Espirulina D'Esbaratina

Espetáculo aborda, de forma lúdica e cômica, a pauta da visibilidade lésbica e luta das mulheres por direitos por meio da história de uma princesa que não se enquadra nos padrões pré-estabelecidos socialmente. Com Tortas Trincheiras.

data: 19/05

horário: 12:00

Um Novo Olhar: Histórias sobre Diversidade

Contação de histórias que falam da diversidade de ser, sentir ou viver. Através destas histórias vamos refletir sobre diferenças culturais, físicas, novas constituições familiares e preconceitos. Com Conto em Cantos.

data: 19/05

horário: 13:00

Varal de Histórias

Oficina em que uma contação de histórias é a inspiração para a produção de ilustrações que vão estampar camisetas. Depois disso, cada um leva sua própria camiseta para casa! Com Conto em Cantos.

data: 19/05

horário: 14:00

data: 19/05

horário: 14:00

Pocket Show com Inigualáveis Irmãs Cola

No espetáculo, as gêmeas apresentam números circenses marcados pela comicidade e que dialogam com o público sobre arte independente e empoderamento feminino.

data: 19/05

horário: 14:00 e 16:00

Marcia Castro Show "Roda de Samba Reggae"

Tido como uma das batidas que compõem os pilares da cultura musical da Bahia, o ritmo criado por Neguinho do Samba e difundido pelos blocos afros de Salvador, é inspiração para o projeto da cantora.

data: 19/05

horário: 16:30

SESC Consolação

Rua Doutor Vila Nova, 245

Lavagem das Escadas

Na intervenção, o Bloco Afro Ilú Obá de Min realiza uma lavagem pelas escadas da unidade, faz um cortejo e apresentação na área de convivência da unidade.

data: 18/05

horário: 18:00

Passinho São Paulo

Aula aberta de dança e manifestação predominantemente praticada por jovens, pessoas negras, faveladas e que sofrem com a discriminação e marginalização de sua cultura. Com Jô Gomes.

data: 18/05

horário: 19:00

Karaokêra Kerida

Intervenção mistura performances drag, MPB (Música Popular Brega) e karaokê e o público é convidado a cantar no palco. Com Coletivo Acuenda.

data: 18/05

horário: 19:00

Jam de Contato e Improvisação

Intervenção da forma de dança que propõe o estudo do movimento por meio de diversas relações com ou sem o contato físico. A Jam se caracteriza por um espaço para a experimentação de diversas possibilidades de dança, observação e cuidado. Com Núcleo Improvisação em Contato - NIC.

data: 18/05

horário: 20:00

Fat Family Canta Tim Maia

Neste show inédito, o grupo revisita a carreira do cantor carioca em repertório que também contempla sucessos do conjunto.

data: 18/05

horário: 20:00

data: 19/05

horário: 18:00

Twerk

Aula aberta do estilo de dança em que a maior parte dos movimentos é voltada para os quadris e em agachamentos, se baseando principalmente na sensualidade e liberdade corporal. Com Felipe Baptista.

data: 18/05

horário: 21:00

No Hay Banda é Tudo Playback

Na intervenção, subitamente as artistas surgem no espaço em meio ao público e performam, por meio do dispositivo de dublagem lip sync, hits remixados dos anos 1990. Com Grupo Vão.

data: 18/05

horário: 22:00

Mini Ball da Geni

Na intervenção, Geni, uma das primeiras personagens travestis da dramaturgia brasileira, recebe artistas de várias casas em uma noite com looks inspirados em peças de grandes encenadores brasileiros. A Ball é formada por categorias de dança, beleza e comportamentais, apresentando performances cheias de vigor e criatividade.

data: 18/05

horário: 22:00

Fat Family é presença confirmada na Virada Imagem: Rogerio Resende/R2Foto

Fat Family

Show especial com banda completa e nova direção artística traz arranjos contemporâneos e cheios de groove aos grandes hits da carreira do grupo.

data: 18/05

horário: 23:00

Confecção de Estandartes

Na oficina, a partir de técnicas artesanais simples, o público participante fará a criação de seus próprios estandartes compartilhando suas histórias e tradições. Com Coletivo Laranja Azul.

data: 19/05

horário: 11:00

Karaokê Palombar

Neste espetáculo, por meio do imaginário popular, as luzes coloridas e um ar cafona que compõem o cenário, servem de tela para que se estruture o aspecto de um karaokê dos anos 1980, reforçado pela escolha plural de músicas que integram a apresentação. Com Circo Teatro Palombar.

data: 19/05

horário: 11:00

Doces Poemas da Cora

Intervenção itinerante de teatro de animação utilizando a técnica de manipulação direta de bonecos e objetos em miniatura, além de trilha sonora ao vivo de violino. Com Cia. Prana Teatro.

data: 19/05

horário: 13:00

O Ovo da Cuca

No espetáculo, em um mundo regido por imagens e velocidade, uma caixa artesanal de madeira e metal pari um mundo diverso que se relaciona com o público por meio de imagens e sensações. Com Desembargadores do Furgão.

data: 19/05

horário: 15:00

SESC Florêncio de Abreu

Rua Florêncio de Abreu, 305/315

Paulo Novaes

O concerto com banda é um passeio pela trajetória do compositor através de seus grandes hits e aceno um às suas novas composições.

data: 18/05

horário: 18:00

TrabalhaDores

O espetáculo acontece dentro de um ônibus, num tempo suspenso. Um manifesto operístico-multimídia sobre morte, vida e movimento. Dramaturgia e Dir. Anderson Maurício. Com Zózima Trupe.

data: 18/05

horário: 19:00

CINESESC

Rua Augusta, 2.075

Entrevista com o Vampiro

No filme, um vampiro do século 18 dá uma entrevista a um jornalista do tempo presente, contando como foi mordido pelo lendário Lestat e todo o caminho que percorreu até estar ali.

Neil Jordan (EUA, 1994).

data: 18/05

horário: 20:30

Cena do filme "Entrevista Com o Vampiro" (1994), de Neil Jordan, que será exibido no Cinesesc Imagem: Reprodução

M, o Vampiro de Dusseldorf

Exibição do filme de Fritz Lang (Alemanha, 1931), com a trilha sonora ao vivo executada pela DJ e produtora musical Boss in Drama. Hans Beckert, um serial killer que ataca crianças, torna-se o foco de uma enorme caçada policial em Berlim.

data: 18/05

horário: 22:30

Hotel Transilvânia

O Conde Drácula é agora proprietário de um hotel resort de alta tecnologia na Transilvânia. É ali que ele, além de outros monstros famosos como Frankenstein, a Múmia e o Lobisomem, preferem permanecer e manter distância do mundo dos humanos. Mas a paz de Drácula passa a correr perigo quando um garoto descobre o resort e acaba se apaixonando pela filha adolescente do Conde. Direção: Genndy Tartakovsky (EUA, 2012)

data: 19/05

horário: 15:00

Nosferatu - O Vampiro da Noite

Jonathan Harker é enviado ao castelo do conde Drácula para lhe vender uma casa em Virna, onde mora. Mas o conde é um vampiro. Filme de Werner Herzog (França, 1979).

data: 19/05

horário: 17:00

Deixa Ela Entrar

Exibição em 35 mm do filme de Tomas Alfredson (Suécia, 2008). Na escola, um menino sempre provocado por outros garotos é incapaz de reagir. Um dia, ao brincar no pátio repleto de neve do prédio onde mora, conhece Eli, uma garota pálida e solitária.

data: 19/05

horário: 19:00

Centro de Pesquisa e Formação

Rua Doutor Plínio Barreto, 285 - 4º. Andar

BALA_VRAS

Nesta intervenção, ao girar um baleiro, palavras são escolhidas aleatoriamente e desafiam o poeta a tecer uma narrativa poética ao vivo. Com Daniel Viana.

data: 18/05

horário: 18:00

Alfabeto Sonoro

Performance concebida e apresentada por Letrux e Thiago Vivas, onde todas as letras do alfabeto são contempladas com canções ou poemas, cujos títulos começam com a letra em questão.

data: 18/05

horário: 18:00

Theatro Municipal São Paulo

Praça Ramos, s/n

Orquestra Experimental de Repertório convida Coro Lírico Municipal

Tendo a Orquestra Experimental de Repertório (OER) como anfitriã desta manhã, o Coro Lírico Municipal se juntará à Orquestra para apresentar um impactante concerto gratuito ao público. Com o entusiasmo da estreia à frente da Orquestra Experimental de Repertório do regente Wagner Polistchuk, que no mês de maio assume a regência deste grupo, o público será brindado com composições clássicas como "Vocalise" - uma composição de Sergei Vasilievich Rachmaninoff, compositor, pianista e maestro russo, um dos últimos grandes expoentes do estilo Romântico na música erudita ocidental - que contará com voz solo da soprano Laryssa Alvarazi, Cantora do Coro Lírico e das Danças Polovetsianas, do também compositor russo Alexandr Borodin, que trará ao palco do Municipal o encontro da OER com o Coro Lírico.

data: 19/05

horário: 11:00

Centro Cultural Coreano no Brasil

Av. Paulista, 460 - Loja e Sobreloja

Apresentação De K-Pop Cover Dance

data: 19/05

horário: 14:30