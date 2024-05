'Renascer': quem são os pais de Buba? Personagens não existiam na 1ª versão

A partir do capítulo de segunda-feira (13), de "Renascer" (Globo), seremos apresentados a dois personagens que não existiam da primeira versão da novela, exibida em 1993: os pais de Buba (Gabriela Medeiros).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Meire (Malu Galli)

A mãe de Buba é uma mulher simples e religiosa, que nunca teve a coragem de enfrentar o marido. Nos próximos capítulos, ela recebe uma ligação da filha: "Alô? Mãe?", diz a psicóloga. "Filho... é você?", pergunta a mulher, se referindo à Buba pelo pronome incorreto.

Mais tarde, quando Buba e José Augusto (Renan Monteiro) forem à cidade onde a jovem nasceu, mãe e filha farão as pazes. Antes da amiga de Teca (Lívia Silva) ir embora, Meira pede um abraço: "Não sei se é pedir muito, filha... mas eu queria lhe dar um abraço... unzinho que fosse!".

Humberto (Guilherme Fontes)

O pai de Buba é um homem extremamente preconceituoso. Ele expulsou a filha de casa há muitos anos atrás, antes mesmo da transição de gênero da garota.

Ao ver que Meire recebeu Buba em sua casa, o machista quase sairá no tapa com José Augusto. Humberto chama a filha de "aberração" e os dois não farão as pazes.

Malu Galli e Guilherme Fontes nos bastidores de 'Renascer' Imagem: Reprodução/Instagram

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.