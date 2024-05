Guipa alfineta jogo de Rambo em A Grande Conquista: 'Me atacar'

Guipa reclamou da postura de Rambo em A Grande Conquista 2 (Record). Para o radialista, o rival fala coisas para atacá-lo.

O que aconteceu

O jornalista apontou que não usaria coisas de fora no reality. "Não gosto de injustiça, de meia-verdade, tipo, criar situações para prejudicar o próximo. Se não gosto da Any, vou dar exemplo do jogo, falar 'não gosta dela por isso', não vou usar uma fraqueza dela de fora ou falar uma coisa que pode ser levada para um tom de ataque. Não tem necessidade", indicou.

Em papo com Anahí e Cel, opinou sobre o adversário: "Toda discussão que tenho, o Rambo fala que eu estou buscando melhorar, que será mesmo que quero melhorar... ele faz isso não porque ele é um cara que quer me ajudar, é porque ele quer tocar nessa tecla para me alfinetar, me atacar, me deixar mal".

Após Cel avaliar Rambo, Guipa complementou: "Você não conviveu com ele, eu convivi. Na Casa Verde, ele só entendia o que fazia sentido e o que era conveniente para ele. O que ele não entendia, ele tirava o time dele de campo".

