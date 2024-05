Leonardo DiCaprio vira piada em aniversário de 25 anos de Sabrina Carpenter; entenda

Sabrina Carpenter comemorou seu aniversário de 25 anos no sábado, 11. A cantora usou suas redes sociais para compartilhar fotos de sua festa e os internautas notaram que Leonardo DiCaprio foi motivo de piada na celebração.

No Instagram, a artista posou ao lado de seu bolo de aniversário, que continha uma foto do ator, reproduzindo o meme onde ele lamenta que ela está completando 25 anos de idade. A brincadeira não passou despercebida pelos internautas, que relembraram que o ator Leonardo DiCaprio ficou conhecido por só ter relacionamentos com mulheres de até 25 anos.

Na época em que a piada começou, algumas pessoas perceberam que o ator terminou relações com suas ex-parceiras assim que elas completaram essa idade.

"Que bolo icônico", comentou uma seguidora na foto de Sabrina Carpenter. "O meme do Leo! Chorando de rir", escreveu outra.