Gucci toma conta do Tate Modern de Londres com desfile de nova coleção

Por Marie-Louise Gumuchian

LONDRES (Reuters) - A Gucci transformou a galeria de arte Tate Modern de Londres em uma passarela nesta segunda-feira, apresentando sua coleção "cruise 2025" na cidade britânica que uma vez inspirou seu fundador.

O diretor criativo Sabato De Sarno abriu o desfile com jaquetas e conjuntos de camurça marrom, muitas vezes com o emblema da Gucci e combinados com blusas de chiffon.

Caminhando pelo porão da galeria, repleto de vegetação exuberante e diante de um público que incluiu a modelo Kate Moss, o ator Paul Mescal e a cantora Debbie Harry, as modelos usaram casacos e vestidos com estampas de flores de camomila e camisas e calças jeans largas.

De Sarno acenou para a alfaiataria britânica, apresentando casacos curtos ou jaquetas amplas.

“Devo muito a esta cidade, ela me recebeu e me ouviu. O mesmo é verdade para a Gucci, cujo fundador foi inspirado pela sua experiência aqui”, disse, em suas notas sobre o desfile.

Guccio Gucci trabalhou como porteiro do hotel Savoy, de Londres, antes de abrir sua loja homônima com artigos de couro em Florença.

As modelos usaram principalmente sapatos baixos na coleção cruise, que se refere aos designs produzidos pelos estilistas além das coleções sazonais duas vezes por ano.

(Reportagem de Marie-Louise Gumuchian)