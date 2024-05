Jheny Santucci diz que não quer que filha de Arthur Aguiar a chame de mãe

Jheny Santucci, 24, usou suas redes sociais para responder se gostaria Sophia, 4, filha do seu namorado Arthur Aguiar, 35, com Maíra Cardi, 40, a chamasse de mãe, assim como ela chama Thiago Nigro, 33, marido de Maíra, de pai.

O que aconteceu

A empresária afirmou que não quer que Sophia a chame de mãe.

Explicou: "Gente, lógico que não, né? Porque ela tem mãe e eu jamais gostaria de ver, por exemplo, Gabi chamando outra pessoa de mãe. Sendo que eu sou uma mãe presente para ele e obviamente eu não gostaria e jamais ia colocar, induzir, e ela me chamar de mãe, nem eu e nem o Arthur permitir isso nunca. Eu acho que eu, assim, eu amo a Sophia, ela também me ama, a gente tem uma relação muito boa, muito saudável, muito carinhosa".

Boadrasta: "A gente brinca muito, muito mesmo. A gente é muito apegada uma à outra, mas eu acho que ela tem que me reconhecer como um dia, né? Madrasta, boadrasta digo. Eh, não como mãe. Eu acho que são papéis totalmente diferentes, e para eu amar ela e para ela me amar e a gente ter uma relação boa e gostosa não tem necessidade dela me chamar de mãe. Seria bem egoísta e é um ego muito ridículo da minha parte".

Padrasto: "Por exemplo, meu pai biológico, ele morreu quando eu tinha dois anos de idade. Depois, minha mãe se relacionou com o meu padrasto e eu chamei ele a vida inteira de pai, né? Porque ele me oferecia carinho, amor, ele cuidou de mim. Então ele era a figura paterna que eu tinha, né? E aí por isso eu chamava ele de pai. Mas por quê? Porque meu pai estava morto, né? Então não é o caso da Sofia, a mãe dela não está nem morta e também não está ausente, então não faz sentido ela me chamar de mãe, né? Já que não é a situação".