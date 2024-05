História real e quase acidente: as curiosidades de Joy - O Nome do Sucesso

Em cartaz na 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira (13), o filme 'Joy - O nome do sucesso' ganhou grande repercussão em 2015, quando foi lançado. Protagonizado por Jennifer Lawrence, a produção retrata a volta por cima de Joy Mangano ao criar o esfregão Mop Miracle.

Curiosidades de 'Joy - O nome do sucesso'

História real

O filme conta a história de Joy Mangano, que cresceu com problemas financeiros e dentro de uma dinâmica familiar complicada. Divorciados, os pais dela viviam juntos em seu sótão por não conseguirem custear a própria moradia.

Joy Mangano, criadora do mop Imagem: Divulgação

O ponto de virada veio com a criação de um esfregão com diferentes formas de ser utilizado. O Mop Miracle virou fenômeno de vendas nos anos 1990 e transformou a vida de Mangano, que hoje é presidente da Ingenious Designs, empresa de produtos domésticos. Segundo ela, o filme retrata 80% dos fatos reais de sua vida.

J-Law quase careca

A atriz revelou que usou peruca durante as filmagens. A exceção aconteceu na sequência em que Joy cortava por conta própria o cabelo. Jennifer acabou se confundindo e quase cortou o próprio cabelo na gravação.

Destinada para o papel

A produção tinha escalado Emma Stone para interpretar Joy, mas a atriz não conseguiu conciliar a agenda profissional com as filmagens. Lawrence assumiu o papel e foi aclamada pela crítica, tendo sido indicada ao Globo de Ouro na categoria Melhor Atriz em Filme de Comédia ou Musical. Além disso, coincidentemente a artista nasceu no ano em que foi lançado o livro de Mangano com sua história.

Parceria de sucesso

Jennifer Lawrence e Bradley Cooper trabalharam juntos pela quarta vez. Além de 'Joy', eles atuaram em 'O Lado Bom da Vida', 'Trapaça' e 'Serena'.

Título diferente

O longa quase teve um nome completamente diferente. Kay's Baptism ('O Batismo de Kay', em português) foi a ideia inicial, mas foi alterada pelo título final por fazer uma referência direta à criadora do mop.