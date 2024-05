Cátia Paganote adverte e aconselha participante em A Grande Conquista

Cátia Paganote advertiu Rambo por suas atitudes na Mansão de A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

A ex-Paquita pontuou o que estava incomodada com o conquisteiro: "Realmente vejo algumas coisas que você faz que não gosto. Você jogou o pano de prato no chão...".

Ele a interrompeu e afirmou que não sabia. "Eu não sabia, eu não sei mexer nessas coisas", se defendeu. A famosa indicou que ele poderia perguntar sobre o pano, e não jogar no banheiro.

Em seguida, eles conversaram sobre jogo. Rambo disse que o reality era igual à vida e Paganote o repreendeu, salientando que não tinha comparação com a vida longe das câmeras e precisava "jogar justo".

Por fim, Cátia reforçou que ele precisava aprender a conviver coletivamente. Ela reforçou que ele deveria se atentar ao que faz na casa e se isso pode prejudicar ou não alguém.

