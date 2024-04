Summer Breeze Brasil: A intensa simbiose entre tatuagem e heavy metal

Quando a gente pensa no estereótipo clássico de quem curte rock mais pesado, o item número um são os cabelos compridos, enquanto o segundo da lista é aquela indefectível camiseta preta.

Mas completando o top 3, disparado, estão as tatuagens. "Quem curte uma banda, de verdade, no coração, tem que ter registrado na pele", diz Marcelo Cardoso, 34, advogado que já tem os logos de Hammerfall e Manowar no corpo.

Esta relação quase simbiótica faz com que convenções de tatuagem tenham quase que obrigatoriamente a sua própria série de shows - portanto, era de se esperar que o inverso fosse verdadeiro e, num evento como o Summer Breeze Brasil, a tatuagem tivesse também o seu espaço reservado.

Quem dá uma volta pelo espaço da Summer Expo Tattoo, no fundo de uma das partes do evento (dentro do auditório Simón Bolívar), pode ter a impressão de que a turma está pouco interessada em abandonar as muitas oportunidades de shows rolando lá fora para passar algumas horas marcando a pele. Mas a dinâmica parece ser bem diferente: é menos a tatuagem pelo impulso e mais aquela devidamente planejada.

Os fãs aproveitaram o Summer Breeze Brasil para fazer tatuagens Imagem: Micaela Wernicke/UOL

Vinicius Rocha, 27, um dos tatuadores presentes no local, diz que as pessoas costumam se programar com antecedência para este tipo de trabalho. "O público geral entra em contato pelo Instagram e a gente combina", diz. Ele conta que já veio uma galera da Europa tatuar com o time do seu estúdio. "Um alemão veio, no ano passado, para tatuar diretamente com a gente. Um dos organizadores do evento lá fora".

Esta foi a escolha de Bianca Yasmin, 30, analista de negócios que estava no local tatuando algo muito particular: um autógrafo de Gene Simmons.

Ela veio de Suzano, interior de São Paulo, e pegou a fila para participar da signing session com o baixista e fundador do Kiss, com um plano em mente. "Como era só um item por pessoa, para autografar, preferi fazer no braço mesmo". Como já tinham os estandes no local e ela já conhecia o trabalho do artista pela internet, acabou fazendo ali mesmo. "Pra ficar marcado pra sempre".

Os fãs aproveitaram o Summer Breeze Brasil para fazer tatuagens Imagem: Micaela Wernicke/UOL

