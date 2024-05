Cannes se prepara para uma edição sob tensão, com possível greve e protesto

O Festival de Cannes se prepara para uma edição repleta de estrelas, incluindo o diretor Francis Ford Coppola e as atrizes Meryl Streep e Emma Stone. Entretanto, a sombra do movimento #MeToo paira sobre o festival e uma greve está prevista para tomar a atenção.

O mais importante festival de cinema do mundo começa nesta terça-feira (14). Ele desenrola seu tapete vermelho para cineastas veteranos, como o americano Coppola e seu aguardado "Megalópolis", e para novos talentos, como a diretora francesa Coralie Fargeat e seu filme "A Substância", com as atrizes Demi Moore e Margaret Qualley.

O novo filme do autor de "Apocalypse Now" (1979), com o qual ganhou sua segunda Palma de Ouro, depois de "A Conversação" (1974), conta o sonho de um arquiteto (Adam Driver) de reconstruir uma cidade.

Outros filmes na disputa pela Palma de Ouro incluem "Kinds of Kindness", do grego Yorgos Lanthimos, novamente com a americana Emma Stone. "The Shrouds", do canadense David Cronenberg, outro frequentador do festival, também estará na competição.

O brasileiro Karim Ainouz, o único latino-americano na competição, apresentará "Motel Destino". É uma história de amor e desejo no nordeste do Brasil.

O veterano diretor Oliver Stone estreará, por sua vez, um documentário sobre o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, sua prisão entre 2018 e 2019 e seu retorno ao poder. O Brasil será representado também por Marcelo Caetano ("Baby") e o duo de Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha e seu documentário "A Queda do Céu" sobre o povo Yanomami da Amazônia.

Uma proposta chamativa é a do francês Jacques Audiard: "Emilia Pérez", categorizado entre thriller e musical, sobre um chefe do tráfico de drogas mexicano que quer mudar de sexo, com Selena Gomez e Zoe Saldaña no elenco. Já o iraniano Mohammad Rasoulof foi condenado a cinco anos de prisão em seu país apenas alguns dias antes de apresentar seu filme "The seed of the sacred fig" no festival.

'Caso por caso'

No total, 22 filmes disputam a Palma de Ouro, dos quais quatro são dirigidos por mulheres, incluindo a britânica Andrea Arnold, em sua quarta vez na disputa. No ano passado foram sete, o recorde.

Às vésperas do início e com o #MeToo abalando novamente o cinema francês, os organizadores temem, diante dos rumores de possíveis acusações de violência sexual contra figuras proeminentes presentes no evento. A presidente do festival, Iris Knobloch, afirmou na última semana que, se isso acontecesse, fariam o possível para "tomar a decisão correta, caso por caso", e considerariam os impactos no filme em questão.

A atriz Judith Godrèche, eleita a voz do movimento na França após denunciar os diretores Benoît Jacquot e Jacques Doillon por estupro, apresentará um curta-metragem com depoimentos de vítimas de violência sexual.

Também é possível que a 77ª edição seja afetada por uma greve convocada por uma pequena associação de trabalhadores, "Sob as telas, a miséria", para protestar contra suas condições de trabalho. Os organizadores reconheceram que estão cientes das "dificuldades enfrentadas por alguns de seus trabalhadores" e ofereceram diálogo.

George Lucas e Meryl Streep

Fora da competição, grandes produções serão apresentadas na Croisette, incluindo "Furiosa", de George Miller, um novo episódio de sua saga "Mad Max", e "Horizon: An American Saga", um faroeste de vários capítulos dirigido por Kevin Costner. Outros dois pesos pesados do cinema, George Lucas, o criador de "Star Wars", e a atriz americana Meryl Streep, vencedora de três Oscars, receberão uma Palma de Ouro honorária.

O júri, presidido pela diretora Greta Gerwig, diretora do sucesso "Barbie", concederá o principal prêmio em 25 de maio para designar o sucessor de "Anatomia de uma Queda", da francesa Justine Triet. O vencedor do Oscar foi o grande vencedor de 2023.

A seção argentina será a maior, com Federico Luis ("Simón de la Montaña"), Hernán Rosselli ("Algo viejo, algo nuevo, algo prestado") e Iair Said ("Los domingos mueren más personas"). A colombiana Camila Beltrán apresentará seu primeiro longa-metragem, "Mi Bestia", sobre uma adolescente e uma profecia do diabo, e o espanhol Jonás Trueba levará "Volveréis", sobre um casal que quer fazer uma festa para anunciar sua separação.