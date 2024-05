Qual a ordem certa para ver 'O Senhor dos Anéis' e 'Hobbit'?

Inspirados pelos livros de J.R.R. Tolkien, os filmes do universo de "O Senhor dos Anéis" devem ser vistos em ordem diferente das datas de lançamento para quem deseja acompanhar os acontecimentos em sequência cronológica.

Eles são divididos em duas trilogias: a de "O Senhor dos Anéis" propriamente dita, lançada entre 2001 e 2003, e a de "O Hobbit", lançada entre 2012 e 2014. Ambas foram comandadas pelo diretor Peter Jackson.

Ordem certa para assistir 'O Senhor dos Anéis' e 'O Hobbit'

1. O Hobbit: Uma Jornada Inesperada (2012)

Filme O Hobbit: Uma Jornada Inesperada Imagem: Reprodução

O primeiro filme da nossa ordem mostra o início da aventura de Bilbo (Martin Freeman), um hobbit que é convencido pelo mago Gandalf (Ian McKellen) a ajudar um grupo de anões a recuperar suas terras.

2. O Hobbit: A Desolação de Smaug (2013)

O dragão Smaug em cena do filme "O Hobbit: A Desolação de Smaug" Imagem: Reprodução

No segundo capítulo da aventura, Bilbo e seus aliados chegam à Montanha Solitária onde têm de enfrentar Smaug (Benedict Cumberbatch), uma criatura de poderes incomparáveis.

3. O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos (2014)

O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos Imagem: Reprodução/Cardiff Student Media

No último filme da trilogia "O Hobbit", os anões e Bilbo têm de lidar com as consequências da luta com Smaug. Eles se veem obrigados a guerrear com outros povos da Terra-Média pela riqueza de Erebor.

4. O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel (2001)

Cena de "O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel" (2001) Imagem: Divulgação

Os eventos da trilogia "O Senhor dos Anéis" acontecem 60 anos depois das aventuras de Bilbo, agora interpretado por Ian Holm. O protagonista passa a ser Frodo, sobrinho do hobbit destemido.

No primeiro filme do épico, Frodo (Elijah Wood) recebe de Bilbo um anel com poderes malignos e é incumbido de destruí-lo. Para cumprir a missão, ele reúne um time formado por quatro hobbits, um elfo, um anão, dois humanos e um mago.

5. O Senhor dos Anéis: As Duas Torres (2002)

O Senhor dos Anéis: As Duas Torres Imagem: Reprodução/IMDb

Separados pelas circunstâncias, a Sociedade do Anel se desfaz e Frodo segue à Montanha da Perdição para destruir o anel e evitar que ele caia nas mãos de Sauron, que deseja dominar a Terra-Média.

6. O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003)

"O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei" (2003) Imagem: Divulgação

O último filme retrata os confrontos entre as forças de Sauron e o exército de aliados de Frodo, enquanto o hobbit tenta chegar à Montanha da Perdição para destruir o anel.

Se você for um fã conservador, talvez queira ver os filmes da franquia na ordem em que eles foram lançados.

Saga O Senhor dos Anéis e Hobbit por ordem de lançamento no cinema