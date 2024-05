Noah Cyrus prepara 1° show no Brasil e desabafa sobre infância: 'Uma droga'

Noah Cyrus, 24, é uma das atrações do C6 Fest, que acontece entre os dias 17 e 19 de maio no Parque Ibirapuera, em São Paulo. A irmã de Miley Cyrus, 31, se apresenta no último dia do festival e compartilhou a Splash suas expectativas. Assista à entrevista no player acima.

Primeiro show no Brasil

Desde a infância, esta é a primeira vez de Noah cantando no país. "Acho que fui ao Brasil quando era mais nova. Tenho uma vaga memória de ir com a família quando era criança."

Expectativas altas. "Espero que seja incrível para todos e que eu possa conhecer o maior número de pessoas possível. É meu primeiro show aqui, e acho que vou ficar impressionada."

Pouco tempo no país. "Quero aproveitar cada momento, mas não temos muito tempo. Para experienciar toda a bela cultura e os pontos turísticos, teria que voltar mais vezes."

Infância 'cruel'

Noah Cyrus cresceu rodeada pela fama de sua família. Ainda durante o papo, ela conta que sofreu muito com a exposição da época e que não gostava do que fazia.

Crescer com essa exposição foi uma droga. Agora já foi, né? Eu teria gostado que minha infância tivesse sido um pouco mais protegida.

Noah Cyrus

A família Cyrus (Billy Ray, Miley, Noah, Braison, Trace, Brandi e Tish), na estreia de "Hannah Montana: o Filme", em 2009 Imagem: Eric Charbonneau/Le Studio/Wireimage

Cantora fez participações na televisão ao lado de Miley Cyrus, como em "Hannah Montana". "Os papéis eram como 'pessoa errada, hora errada'. Eu apenas estava lá e acabei fazendo parte desses episódios."

Recebia muitas críticas. "Eu tive que trabalhar para amar e não odiar minha versão mais jovem. Meu rosto estava online, e as pessoas eram tão cruéis comigo, quando estava em uma idade em que não deveriam. Isso foi o mais doloroso."

Noah Cyrus autografa pôster da animação "Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar", para a qual emprestou sua voz Imagem: David Livingston/WireImage

Lembra com carinho de "Ponyo", o único trabalho que diz se orgulhar ter feito na TV. Porém, não tem planos de voltar a atuar. "Música é a paixão da minha vida. Eu realmente não sou atriz."

NOAH CYRUS NO C6 FESTIVAL

Quando: Domingo, 19 de maio, Auditório Ibirapuera

Onde: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n - Portão 2

Ingressos: R$ 560 (inteira), R$ 280 (meia)