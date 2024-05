Ovos somem em A Grande Conquista e Vinigram detona: 'Falta de respeito'

Na madrugada desta terça-feira (14), alguns participantes comentaram que os ovos haviam sumido na Mansão de A Grande Conquista 2 (Record). Com os atritos pela comida na casa, Vinigram reclamou da situação.

O que aconteceu

Após avisarem que os ovos estavam sumindo, Vinigram desabafou com Fellipe: "Como é que chega a esse ponto, velho? Se a gente vir [alguém escondendo alimento], tem que corrigir, mano. E tem que deixar isso claro para o Dono, isso tem que ser motivo de voto porque é falta de respeito com os outros".

Cel também se pronunciou sobre o ocorrido no confinamento. "Realmente tem pessoas que não sabem que compartilhar é saber dividir. Tenham bom senso, peguem dois de cada", declarou.

O participante indicou que havia 280 ovos na Mansão, explicando como foi feita a divisão. "Fazendo os cálculos, 40, que é dois vezes 20, dois ovos para cada, 40 vezes 6 dá 240 e sobravam 40 ovos para fazer bolo, torta, qualquer coisa do tipo", apontou.

