Julia Fox: quem é a atriz que está quase três anos sem sexo

Julia Fox, 34, contou que está há quase três anos sem sexo. A declaração, feita em vídeo publicado no TikTok, repercutiu nas redes sociais. "2,5 anos de celibato e nunca estive melhor", comemorou a famosa.

Quem é Julia

Fox, que iniciou a carreira de atriz em 2018, é ítalo-americana. Segundo reportagem do site Hollywood Reporter, a artista nasceu em Milão, mas é filha de um norte-americano. Ela passou a morar nos EUA durante a infância.

Ela teve várias profissões em Nova York. Artista afirmou ao Hollywood Reporter que já foi poeta, escritora, fotógrafa e pintora antes de brilhar diante das câmeras.

Primeiro papel de destaque no cinema foi em "Joias Brutas" (2019). A atriz assumiu o papel de Julia de Fiore, funcionária de uma joalheria que namora Howard Ratner, interpretado por Adam Sandler. A artista foi indicada ao prêmio Gotham Award de melhor atriz do ano de 2022 por conta do desempenho no longa.

Atriz chamou a atenção em 2022 ao ir a um mercado de Los Angeles, nos Estados Unidos, de calcinha e sutiã. Julia também usava um blazer, botas jeans e brincos de ouro.

Julia viveu um rápido namoro com o rapper e produtor musical Kanye West. Em entrevista ao The New York Times, em 2022, ela revelou ter decidido terminar após 15 dias de relacionamento. "Simplesmente não era sustentável. Perdi cerca de 15 quilos naquele mês", lembrou a atriz, ao citar a agenda lotada do ex.

Carreira de Julia Fox também é marcada por um episódio envolvendo Chuck Close. Em artigo publicado em 2017 pelo site Huffpost, a modelo afirmou que sofreu assédio em um trabalho com o famoso fotógrafo norte-americano.

Segundo o relato, Close pediu para Fox tirar a roupa durante o ensaio, algo que não foi combinado com antecedência. Na sequência, o fotógrafo teria elogiado as partes íntimas da modelo. O Hollywood Reporter relatou que Close se desculpou publicamente após as acusações. O fotógrafo morreu em agosto de 2021.