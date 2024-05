Eliezer diz que empresa criada para filha já faturou mais de R$ 17 milhões

Eliezer revelou que a BabyTube, empresa que ele lançou ao lado da esposa, Viih Tube, para a filha, Lua, já faturou mais de R$ 17 milhões.

O que aconteceu

O designer disse que o valor superior a R$ 17 milhões é referente apenas a 2023, ano em que a marca foi criada. Durante participação no programa CNN no Lucro, o ex-BBB contou que, neste ano, ele e a Viih ainda não pararam para analisar os números de faturamento.

Eliezer também falou sobre o aniversário milionário de 1 ano da Lua, realizado em abril. Segundo contou, os gastos superam R$ 5 milhões, mas o retorno que eles terão será superior ao investido.

Empresa faturou R$ 2 milhões apenas nos dias em que a festa foi realizada. "Isso pra gente foi muito gratificante", afirmou. "No YouTube a gente tá com mais de seis milhões de views [com os vídeos da festa], então o [lucro é bom]. A Viih fez um documentário da festa em tempo real, a gente foi monetizando nos pontos que conseguia para retribuir", completou.

O designer admitiu ter compreensão de que o valor gasto "choca", mas ressaltou o "valor sentimental" para ele a Viih Tube. "Eu sei que o valor choca, mas pra gente tem um valor mais sentimental, não só por ser o aniversário de 1 ano da Lua, mas porque a gente conseguiu colocar o nosso sonho com a marca em prática. Então a gente conseguiu colocar a nossa animação que estava sendo trabalhada há quase seis meses, foi o nosso sonho como os donos da Baby Tube vê aquilo acontecer".

Empresários querem licenciar a marca. "Depois que a festa acabou passei 10 dias fazendo reuniões com grandes empresários, grandes marcas querendo me pagar licenciar a BabyTube. Agora, colocando meus produtos no Brasil inteiro, eu acho que o retorno, colocando em números, já passa muito do valor do que foi a festa".

Viih Tube e Eliezer lançaram a BabyTube em 2023, após o nascimento de Lua. A marca é uma empresa criada para a filha do casal, que também já é milionária. A criança já faturou uma fortuna apenas em ações publicitárias realizadas ao lado dos pais. O casal recentemente anunciou a gravidez do segundo filho.