'Adoro mata densa': Famosos dizem se preferem parte íntima lisa ou peluda

Com pelos ou sem? És a pergunta que divide opiniões quando o assunto é sexo. Há aqueles que preferem a parte íntima lisinha, enquanto outros gostam de algo mais natural com pouco ou muito pelo.

É o caso, por exemplo, de Mateus Solano. O ator disse preferir sua parceira ao natural, pois curte uma "mata densa". Carolina Dieckmann, porém, aprecia mais liso, enquanto Deborah Secco disse curtir dos dois jeitos.

Mas se não é no corpo do parceiro e em relação a si próprio? Personalidades como Andressa Suita disse não curtir pelos no próprio corpo, já Bruna Linzmeyer é adepta de deixar os pelos pubianos crescerem.

Veja como os famosos preferem:

Mateus Solano beija esposa Paula Braun Imagem: Thyago Andrade/AgNews

Mateus Solano gosta com bastante pelo. Durante participação no programa Lady Night, o ator respondeu algumas perguntas íntimas e afirmou curtir a região íntima de sua esposa, Paula Braun, ao natural, pois aprecia uma "mata densa".

Gosto de área densa, eu gosto de uma mata densa, florestada ou reflorestada.

— Mateus Solano

Deborah Secco não tem tempo ruim. Em entrevista ao programa Surubaum, a atriz afirmou curtir dos jeitos: "pelado ou peludo". A mesma resposta foi dada por Fabiana Karla, que demonstrou não se incomodar e não ser esse um fator que a impediria de transar. Preta Gil e Gominho também são do time do "tanto faz", embora o influenciador ressalte preferir com pelos.

Carolina Dieckmann, porém, prefere pelado. A atriz citou sua preferência no Surubaum, atração em que os famosos se sentem confortáveis para expressar suas intimidades. O ator Dudu Azevedo, por exemplo, também é do time que prefere sua parceira "pelada" na parte íntima, ou seja, depilada.

Viih Tube contou que mantém sua parte íntima depilada, mas que no marido, Eliezer, quer peludo. O designer destacou que peludo não, mas "aparado". A youtuber justificou: Não peludo parecendo uma floresta, mas liso eu não gosto".

Deborah Secco disse curtir o homem com pelos ou sem pelos Imagem: Reprodução / Instagram

E como os famosos preferem suas próprias partes íntimas?

Simone Mendes revelou que o formato preferido para fazer depilação íntima é deixar no estilo "bigodinho". Quando não é assim, a cantora contou que retira toda a pelugem, para deixar a genitália "careca".

Andressa Suita é zero pelos. A modelo, que é casada com Gusttavo Lima, já contou que retira toda a pelugem de seu corpo. "Eu não gosto de pelos. Nada contra quem gosta, mas eu não gosto", disse em entrevista ao Leo Dias.

Cauã Reymond apara, mas não tira tudo. O ator, que recentemente chamou a atenção por postar foto em que evidenciou sua pelugem íntima, rebateu um seguidor que questionou se ele não se depilava e apontou falta de higiene.

Eu faço a minha depilação. Não tudo, mas te garanto que uma boa parte. Pode ter certeza que a gente é limpinho, tá?

— Cauã Reymond

Claudia Ohana, que chamou a atenção ao exibir os pelos na capa da Playboy em 1984, disse manter sua região íntima peluda. "Até hoje todo mundo me pergunta sobre isso. Pensei em até fazer um vídeo e publicar no Instagram para acabar de vez com a curiosidade. Vou dizer: 'Continuo com muito cabelo em cima e muito cabelo embaixo'", declarou no podcast Rap 77.

Vera Fischer não depila sua genitália. No podcast Téte a Theo, ela contou que curte ver seus pelos pubianos porque é "tudo muito lourinho". "Tenho tudo muito lourinho, então para [depilar]? Eu gosto, acho tesudo pelos. Eu acho, agora cada um acha o que quiser achar".