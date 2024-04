Quem é o ex-Polegar expulso de reality da Record após brigar e pegar faca

Ricardo Costa, ex-integrante da banda Polegar, foi expulso do reality show A Grande Conquista 2 (Record) na manhã de ontem (27).

O participante pegou uma faca após discussão com Fábio Gontijo e, devido a isso, foi expulso. "Por colocar em risco a integridade dos vileiros, Ricardo deixa a competição", disse a Record em nota enviada a Splash.

Quem é Ricardo Costa?

Ricardo Costa ficou conhecido nos anos 90, por ser integrante da banda Polegar. Ele era o baterista.

Com o fim do grupo, se formou em Direito e depois em Gastronomia. Ele chegou a dirigir uma rádio no interior de São Paulo e também foi dono de um restaurante em Mogi das Cruzes, que faliu.

Em 2017, Ricardo foi preso por uma dívida de R$ 12 mil em pensão alimentar. O valor era devido à primeira companheira, com quem teve um filho em 2008.

Hoje vende lanches em um food truck. Em 2019, com dificuldade para pagar as contas, ele pediu ajuda financeira publicamente a seguidores e a famosos. "Entrei em contato com os assessores diretos e fui nas redes sociais de Latino, Ana Maria Braga, Raul Gil, Luciano Huck, Xuxa, Faustão, Rodrigo Faro, Gugu Liberato, entre outros e ninguém sequer me respondeu. Pedi até para os meus ex-companheiros do Polegar e nada. O Rafael Ilha se negou a me emprestar R$ 3 mil", lamentou no Instagram em 2019.

Próximo a Gugu, Ricardo polemizou ao chamar o apresentador de "amor da minha vida" em 2019. Ele acabou apagando o trecho em que se referia assim a Gugu. Depois, apagou a publicação.

Se eu errei, peço seu perdão. Não somos perfeitos, mas hoje, aos meus 48 anos de idade, não aguento mais tanta humilhação por não ser compreendido por você, em ter a chance e a oportunidade em ter condições e ser ajudado por mais uma vez por você, meu velho amigo e amor da minha vida. Ricardo sobre Gugu em 2019

Ele já demonstrou se arrepender de participar da banda. "Se eu pudesse voltar ao passado, mudaria tudo, eu faria tudo diferente. Não existiriam muitas coisas, nem mesmo minha carreira artística e muito menos o Grupo Polegar", escreveu na rede social em 2020.

O que aconteceu

Ricardo e Fábio brigaram. A discussão ocorreu após Fábio, ex-marido de Jenny Miranda, jogar uma sunga vermelha molhada em Ricardo. A peça seria do ex-Polegar, que a teria deixado na cama.

O cantor xingou o influenciador e depois, segundo sua própria equipe, foi buscar uma faca para rasgar as roupas de Fábio. A equipe de Ricardo diz que o erro do ex-Polegar foi não verbalizar o motivo de pegar a faca.

Vamos lá... Ricardo foi desclassificado do programa. Depois daquela cena da cueca, ele como vingança queria rasgar a roupa do Fábio e foi buscar uma faca. A produção prefirou desclassificar. Essa versão que tenho... No programa a noite vai passar as imagens pra esclarecer melhor. -- Ricardo Costa (@oricardopolegar) April 27, 2024

O erro dele não foi querer rasgar a roupa. Seria ótimo pra o entretenimento. Mas ele não VERBALIZOU, o que é grave já que é uma faca. Entendemos a produção, mesmo o Ricardo tendo explicado. Vamos aguardar as imagens que não foi passado pra nós. #agrandeconquista -- Ricardo Costa (@oricardopolegar) April 27, 2024

Veja a discussão:

treta

polegar x dr fabio pic.twitter.com/isxqZu0GOE -- adrielle (@adrielletuitta) April 27, 2024

Após a saída de Ricardo, Fábio disse que pedirá uma medida protetiva contra o cantor quando sair do programa.

