Zélia Duncan fala de casamento com ex de Jô Soares: 'Começo foi difícil'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi, a cantora Zélia Duncan fala sobre seu casamento com Flávia Soares, ex de Jô Soares. Ela conta como lidou com a relação dos dois, que seguiram amigos mesmo após a separação.

Juntas desde 2016, as duas assinaram a união estável em 2021. "Ela já estava separada há muitos anos dele, mas o Jô era a família dela", conta.

No começo foi difícil pra mim, veio a pandemia e depois ele só via a gente praticamente. A gente ria muito junto, via filmes juntos e eu fiquei até o fim. Nossa convivência foi incrível.

Zélia Duncan

Zélia Duncan sobre voz: 'Crítico chegou a dizer que tenho problema de hormônio'

A cantora revela que já se sentiu mal por conta do seu tom de voz grave. "Eu falava 'oi' e queria que alguém falasse algo depois de mim pra minha voz não ficar soando. Depois eu fui entendendo que minha voz tinha utilidade. No meu primeiro disco, eu tive uma crítica que o cara dizia que eu devia ter algum problema de hormônio pra ter a voz grave."

Zélia Duncan fala sobre sexualidade: 'Não tem mais possibilidade de voltar pro armário'

Zélia conta como é a relação com sua sexualidade hoje em dia. "Eu tinha um pouco de preocupação de não ser e hoje eu digo que um dos maiores orgulhos que tenho é ser dessa comunidade. Eu me expunha muito, ouvia coisas e não sabia lidar com aquilo tudo. Minha geração é extremamente reprimida, voltar pro armário não tem mais possibilidade."

Zélia Duncan revela motivo de afastamento de Rita Lee: 'Ela nunca me respondeu'

A cantora conta o motivo que levou ao fim da sua amizade com Rita Lee. "Recebi o convite [para cantar com Os Mutantes], liguei pra Rita. Falei: 'Rita, recebi esse convite, mas eu quero saber como é pra você, porque se for estranho pra você, eu não vou'. Ela esperou três segundos e falou: 'Vai, você vai se divertir com os mano'".

Zélia Duncan revela se já pegou fã: 'A paixão é perigosa porque ela vicia'

Zélia não esconde que já se envolveu com fã. "É legal você entender que da paixão pro amor é um caminho que você faz e muda um pouquinho. Você tem que desviar um pouco daquela paixão inicial. Minha vida teve muitas paixões. Já vivi paixão com fã, mas sempre tive muito cuidado com isso."

