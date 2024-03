Will Smith reflete sobre fortuna de R$ 1,7 bilhão: 'Fase assustadora'

Will Smith, 55, afirmou que mudou suas perspectivas sobre o dinheiro, apontando que ele "não garante a felicidade" em sua nova fase da vida.

O que aconteceu

O ator comentou sobre sua relação com o dinheiro. Em entrevista à Complex, relatou que se reconhecia como uma pessoa que "teve dinheiro, perdeu dinheiro e depois o ganhou novamente, mais do que jamais imaginou".

Questionado sobre seu patrimônio líquido, negou que soubesse. "Eu nem sei, cara. Não discuto essas coisas", destacou. O apresentador havia afirmado que o valor era estimado em US$ 350 milhões (cerca de R$ 1,7 bilhão na cotação atual).

Ele detalhou sobre a mudança de perspectiva sobre o dinheiro aos 50 anos. "O que acontece é que você percebe que nada disso pode te fazer feliz. Depois que comprou tudo o que deseja e não há literalmente mais nada no mundo que você queira comprar. Gostaria que fosse um presente que todos pudessem ter, porque não há nada que esse material possa fazer para satisfazê-lo", opinou.

Smith refletiu sobre sua atual fase de vida. "Estou naquela fase que pode ser realmente assustadora. Quando você percebe que não há relacionamento, dinheiro, filhos — não existe nada que possa te fazer feliz. Essa felicidade é o contato interno e frontal completo com o seu cavaleiro das trevas da alma e você aceita que tem que ser feliz aqui [apontando para o coração]. Você tem que ser feliz sem nada disso. Você tem que levar felicidade para as pessoas que você ama", finalizou.

A discussão sobre finanças ocorreu em meio aos boatos sobre a organização de caridade Will And Jada Smith Family Foundation. Foi apontado que ela seria fechada por falta de doações. Um relatório da Variety corrobora com o rumor, mostrando que a instituição teve uma queda de 83% nas doações após o ator dar um tapa em Chris Rock no Oscar de 2022.