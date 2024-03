Web aponta fala racista de Fernanda contra Davi no 'BBB 24'

A participante Fernanda, do Big Brother Brasil, fez uma declaração polêmica sobre Davi na madrugada desta quinta-feira, 28, e está sendo acusada de racismo. Em conversa com Pitel, ela se demonstrou incomodada com o favoritismo do baiano no jogo. "Não é possível que eu vim só pra isso, pra bater palma pra palhaço", disse ela. Não quero mais".

Em seguida, ela se referiu às vezes em que Davi fez o gesto de "bater continência" em festas e conversas. "Vai bater continência na casa do c*", xingou. "Vai arrumar um emprego de segurança num prédio. Mas lógico que não vai precisar, ele vai ganhar 3 milhões [de reais]".

Para internautas, a fala da sister teve cunho elitista e racista. Com a repercussão, as hashtags "Seguranças com Davi" e "Fechados com Fernanda" também apareceram nos assuntos mais falados do X (Twitter). As equipes do baiano e da carioca não se posicionaram sobre o assunto até a publicação desta matéria.