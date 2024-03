Após sexo sem proteção, João Pedro enfrenta vilão para salvar Sandra

No capítulo de Renascer desta quinta-feira (28), João Pedro confronta Egídio, que tranca Sandra no quarto. O jovem se surpreende ao encontrar Mariana tomando banho de cachoeira.

Sandra foge da fazenda do pai e vai para casa de João Pedro. Ele beija a jovem, mas pensa em Mariana. Egídio acusa José Inocêncio de ter matado Firmino e o coronel Belarmino. Inácia alerta Mariana sobre seu comportamento com João Pedro.



Morena defende João Pedro das reclamações de José Inocêncio. Damião comenta com Deocleciano e Zinha que sentiu "cheiro de morte" na conversa de José Inocêncio com Egídio.

Sobre "Renascer"

O enredo traz José Inocêncio (Humberto Carrão), fazendeiro da zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia. Após perder a esposa no parto do filho mais novo, João Pedro (Juan Paiva), Inocêncio nutre ódio pelo herdeiro. Tudo piora quando ele se casa com Mariana, que era namorada de João Pedro e trocou o filho pelo pai.