Primavera 2024: 6 animes para ficar de olho nessa temporada

Começa agora em abril a temporada de primavera dos animes, e nos próximos três meses seremos inundados por dezenas de estreias e novas temporadas. Splash fez uma curadoria para te contar os animes que você precisa ficar de olho.

"Kaiju No.8"

Kaiju é a palavra usada para definir aqueles monstros gigantes de produções japonesas, como o Godzilla e o Gamera, e o anime "Kaiju No.8" incorpora isso em sua ambientação: a história se passa em um local rotineiramente atacado por kaijus. O protagonista é Kafka, que quando crianças até sonhava em entrar na força de defesa contra kaijus, mas hoje trabalha em uma empresa que limpa os destroços dos monstros. A situação muda quando Kafka ganha misteriosos poderes.

O mangá de "Kaiju No.8" chamou a atenção quando estreou em 2020 por seus quadros de impacto, e logo ganhou um anúncio de anime. Ainda que seja uma das obras mais importantes da temporada, o mangá está em baixa no Japão por ser um pouco repetitivo. Resta ver como o anime da Production I.G deve afetar as vendas dos quadrinhos.

"Kaiju No.8" será disponibilizado pela Crunchyroll e também gratuitamente pelo X, o antigo Twitter.

"Viral Hit"

Ao contrário de animes baseados em mangás, aqui em "Viral Hit" temos como base um manhwa, quadrinho sul-coreano, criado por Taejun Pak e com desenhos de Kim Junghyun. A história brinca com esse culto a celebridades digitais ao colocar como protagonista o estudante Hobin Yu, responsável por um canal de YouTube sobre luta. Embora seja fraco, Hobin recebeu conselhos de um youtuber misterioso e agora é capaz de derrotar pessoas muito mais fortes.

Só no site Webtoon, a série em quadrinhos de "Viral Hit" já tem mais de 100 milhões de visualizações, então acredita-se que o anime vai repetir esse sucesso de engajamento. A série será produzida pelo estúdio Okuruto Noboru, o mesmo de "Tomodachi Game".

"Viral Hit" será disponibilizado pela Crunchyroll.

"A Condition Called Love"

Para os órfãos de histórias de romance escolar, "A Condition Called Love" é o anime ideal. A estrela da vez é Hotaru, uma adolescente sem muita experiência com amor. Quando ela vê Hananoi, o galã da escola, tomando um fora na rua, ela oferece seu guarda-chuva. Os dois começam a se relacionar e entram em uma jornada para descobrir como expressar o próprio amor.

Não pense que "A Condition Called Love" é uma história clichê porque aqui temos um tema bem espinhoso sendo abordado: Hananoi não é exatamente um príncipe encantado, e sim um rapaz bastante "emocionado". As diferenças de intensidade amorosa acabam causando um relacionamento controverso, mas bem explorado pela autora.

"A Condition Called Love" será disponibilizado pela Crunchyroll.

"Tadaima, Okaeri"

Anime com família fofa? Temos! Em "Tadaima, Okaeri" (que em português seria algo como "Seja bem-vindo de volta", frase dita quando seu cônjuge volta para casa após um dia de trabalho) acompanhamos a vida do casal formado por Masaki, um dono de casa inseguro, e Hiromu, o marido trabalhador. Ambos têm um filho, Hikari, e a série acompanha a vida e as questões de autoestima de Masaki.

"Tadaima, Okaeri" é um BL produzido pelo estúdio Deen, e conta com uma equipe que veio de outros boy's love de sucesso. O diretor, por exemplo, é Shinji Ishihara, do aclamado "Sasaki & Miyano".

"Tadaima, Okaeri" será disponibilizado pela Crunchyroll.

"WIND BREAKER"

Agora é hora de agradar os fãs de delinquentes e porradaria franca. Haruka é um adolescente que gosta de enfrentar pessoas mais fortes, e recentemente ele se matriculou no instituto Fuurin, um colégio só com jovens problemáticos. Ou seja, em vez de ir atrás de um bom resultado no ENEM teremos Haruka em busca de se tornar o rei dos delinquentes da escola.

O mangá de "WIND BREAKER" começou a ser publicado no Japão em 2021 e logo chamou a atenção do público com sua trama cheia de ação. O título foi até licenciado para o Brasil pela Panini antes mesmo da estreia do anime! A animação ficará sob responsabilidade da CloverWorks, que pode tanto apresentar algo incrível como um anime mediano.

"WIND BREAKER" será disponibilizado pela Crunchyroll.

"Go! Go! Loser Ranger"

Nesta paródia de "Power Rangers" o mundo foi salvo pelo grupo Dragon Keepers, e eles se tornaram os heróis da humanidade. Os vilões sobreviventes agora são usados como figurantes em histórias exaltando esses guerreiros, mas isso vai durar pouco, pois o protagonista é um desses ex-capangas que, cansado dessas humilhações semanais, arquiteta um plano para destruir os Dragon Keeper e revelar os quão horríveis eles são de verdade.

Negi Haruba, o autor de "As Quíntuplas", está de volta com uma história bem diferente de sua antiga comédia romântica. O mangá é publicado no Japão desde 2021 e, embora não seja um estouro de vendas, pode apresentar uma história divertida.

"Go! Go! Loser Ranger" será disponibilizado pelo Star+.

Animes retornando

Animes "Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba",. "My Hero Academia", "That Time I got Reincarnmated as a Slime" e "Mushoku Tensei" da temporada de primavera 2024 Imagem: Montagem: Reprodução/ufotable/Bones/Eight Bit/Bind

Essa matéria focou nos lançamentos da temporada, mas teremos também novos episódios de animes já conhecidos. Os dois maiores, claro, são "Demon Slayer" e "My Hero Academia", este colocando o pezinho em seu arco final.

A próxima temporada também terá o retorno de alguns isekais muito queridos entre os fãs, como "That Time I Got Reincarnated as a Slime" e também "Mushoku Tensei", além de animes de fantasia como "Konosuba". Se na temporada passada os fãs reclamaram da falta de anime, aqui o sofrimento será pelo excesso.