Patrícia Ramos rebate pergunta sobre anabolizantes: 'Tomo vergonha na cara'

Na manhã de quinta (28), Patrícia Ramos, 24, foi questionada por uma seguidora sobre o uso de anabolizantes.

O que aconteceu

Em uma caixinha de perguntas, ela foi questionada se já usou alguma substância para modificar o corpo: "Sei que você é de Jesus, então não vai mentir. Como as outras influenciadoras, o que você toma para ficar definida?".

Patrícia garantiu que não usa anabolizantes ou nada do tipo. "Tomo vergonha na cara, todos os dias por volta das 5h30 da manhã. Parem de achar que a vida é um morango. Que é só tomar algo ali e aqui para ter o corpo definido", afirmou.

A influenciadora explicou que tem um implante hormonal, mas é para tratar uma doença. "Eu treino praticamente todos os dias, me alimento bem, e a única coisa 'não natural' que eu tenho é um implante hormonal para o tratamento de uma doença (endometriose). E ele auxilia no ganho de massa magra, uma vez que você concilie a prática de exercícios físicos e boa alimentação", escreveu.

Ela afirmou que leva sua saúde muito a sério. "E não vem com esse discurso de 'só tem o corpo assim por causa do chip', por favor... eu treino pra caramba, levo isso muito a sério e tenho compromisso com a minha saúde", disse.

Ramos ainda respondeu outra seguidora que perguntou sobre a parte mais difícil de manter uma alimentação saudável: "Quando não estou em casa, sempre opto por opções saudáveis no delivery, restaurante. Mas nem sempre dá tempo. Por exemplo; ontem meu almoço foi um hambúrguer de uma famosa rede de fast foods que comprei no Drive Thru porque foi o que deu tempo de 'parar' pra comer para eu não desmaiar de fome no aeroporto".