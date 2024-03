Novo álbum da Beyoncé tem sample de funk brasileiro

O novo álbum da Beyoncé, Cowboy Carter, será lançado oficialmente no Brasil na próxima sexta-feira, 29. No entanto, com o lançamento do disco em países da Oceania, fãs já descobriram um sample de funk brasileiro na faixa SPAGHETTII.

O trecho utilizado vem da música Aquecimento das Danadas, produzida pelo DJ O Mandrake com participação do DJ Xaropinho. A notícia foi confirmada pelo próprio Mandrake em publicação nas redes sociais. Para ele, a participação no disco da americana é uma "honra".