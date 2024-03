'Não esperava nada de um traidor', diz Pitel sobre vitória de Arthur Aguiar

MC Bin Laden falou com os brothers do quarto Gnomo hoje (28) sobre a expectativa que o público tem em relação aos Camarotes no BBB (Globo), e avaliou o que teria eliminado Yasmin Brunet.

O que aconteceu

Em conversa no banheiro do BBB, MC Bin Laden lembrou do "puxão de orelha" que recebeu de Tadeu Schmidt ao vivo e analisou sua participação como Camarote no reality. "A gente sabe que o camarote é sempre mal visto por tudo o que faz aqui dentro", afirmou.

Sobre a bronca de Tadeu, Bin disse que ficou "meio travado, com vergonha da minha atitude", enquanto Davi pareceu "tranquilo".

Pitel, Giovanna e Lucas, que estavam na conversa, comentaram sobre as expectativa que o público tem sobre os Camarotes. "O que pesa para os Camarotes, é a expectativa. O que eliminou a Yasmin foi isso, a expectativa. O sentido do camarote aqui é isso, as pessoas criam uma expectativa e isso é o que pesa", disse Lucas.

"É por isso que existe Camarote no BBB: pela expectativa", continuou o brother. "Ou você chega aqui e muda a expectativa que as pessoas têm sobre você, ou você mantém".

Pitel, então, citou o caso de Arthur Aguiar no BBB 22 e como ele conseguiu mudar sua visão perante o público. "O que você espera de um homem que traiu 18 vezes? Nada", disse. "Então tudo o que ele fez foi surpreendente."

Já sobre Yasmin, Pitel disse que a modelo foi "criada nas polêmicas, que a gente descobriu que não tem nada a ver". "Quando você espera muito, a tendência é cair", disse.

A sister ainda brincou com o último Camarote restante da edição. "Por você ser MC Bin Laden, acho que esperavam uma explosão", disse.

