MC Bin Laden e Giovanna 'lavam roupa suja': 'Não vai ter recaidinha?'

MC Bin Laden e Giovanna conversaram na tarde de hoje (28) sobre o relacionamento que viveram dentro do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

No quarto do Líder, Giovanna deitou na cama com MC Bin Laden e disse que entende porque o brother quis "parar de ficar" com ela. "Entendo toda a trajetória, não fiquei chateada com isso", disse.

Segundo a sister, o que a incomodou foi a "parada da cozinha". "Aquilo lá foi a gota d'água", disse ela. "Foi algo muito pequeno pra gente ficar sem conversar".

"Comigo estava acontecendo outras coisas", disse o funkeiro.

De mãos dadas com a sister, Bin Laden disse que o estopim, para ele, foi a crise de ansiedade que teve em uma das festas de Beatriz como Líder. "Nós não estávamos nos falando", disse.

"Tive um acumulativo de coisas aqui dentro, que tava mal pra caralh*. Mas entendo que eu errei, não só com você, com outras pessoas" continuou. "Se preferir manter nossa amizade, eu super respeito".

"Ontem ganhei uma bitoquinha, hoje ganhei uma amizade", continuou o brother. Ele ainda afirmou que eles não poderiam ter orgulho e pediu um abraço.

"Não é questão de orgulho, é um processo, pra mim", respondeu ela, negando o abraço.

"Não vai ter recaidinha?", perguntou ele, em tom de brincadeira. "Agora, sendo sincero, é bom quando a gente conversa esses pontos e separa as coisas. Porque pelo menos a amizade fica. Mesmo que a gente não fique mais, fica a amizade, o respeito e o carinho, que é o mais importante".

Os dois também conversaram sobre affairs que viveram fora do reality, e Giovanna mencionou uma pessoa com quem "fica aleatoriamente". "A gente não parou de ficar, eu que vim pra cá", confessou.

"Eu gosto de uma pessoa lá fora", confessou Bin Laden também, dizendo que isso "pesou" para ele e Giovanna "terminarem". "Foi minha primeira namorada e eu tinha falado para ela me esperar sair [do BBB] para conversarmos [...] Mas ali as esperanças já se foram, vida que segue".

