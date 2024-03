Juliano Floss diz que fizeram nudes falsos com sua imagem: 'Muito pesado'

Juliano Floss, 19, refletiu sobre os ataques que recebe nas redes sociais e disse ter sido alvo de coisas "muito pesadas", como, por exemplo, terem criado nudes falsos com sua imagem.

O que aconteceu

Floss disse que os ataques começaram desde o começo de sua carreira como influenciador, quando passou a lidar com coisas "inimagináveis" associadas a sua imagem. "A galera começou a criar fotos minhas, pegavam imagens de pessoas peladas e faziam montagens minhas, colocavam meu nome. Eu achava muito pesado. Nunca pensei que fosse lidar com coisas assim", declarou em entrevista ao jornal O Globo.

O influenciador afirmou ter uma "cabeça muito boa", fator essencial para superar essas adversidades. "Já passei por umas coisas que não deveria ter passado [com pouca idade] e lidei bem. Me sinto bem. No começo era mais difícil lidar com haters, críticas, comentários negativos... Ficava bem abalado, para ser sincero, porque não estava acostumado. Morava em uma cidade de 40 mil habitantes, passei a vida inteira no mato e aí, de repente, as pessoas estão te olhando, falando de você, inventando coisas".

Juliano enfatizou o apoio da família e dos amigos para se manter saudável e não desistir. "Sempre tive um suporte familiar grande, amizades, pessoas que estão do meu lado e que se importam comigo. Talvez, se eu não tivesse apoio, não saberia lidar. Mas desde sempre tive pessoas que me mostraram que isso não é meu. O problema está todo nas pessoas que falam coisas na internet. Hoje em dia, quando vejo qualquer coisa assim, já ignoro. Na verdade, já nem perco mais tempo lendo. Já sei aonde tenho que ir para ver coisa boa e para ver coisa ruim. Não vou entrar em perfil de fofoca para ver o que estão falando de mim".

Juliano Floss acumula mais de 4 milhões de seguidores no Instagram e 13,3 milhões no TikTok. Atualmente, ele atraiu maior visibilidade por ser um dos destaques da atual temporada do "Dança dos Famosos", no Domingão com Huck (Globo). Para o futuro, o influenciador disse não descartar participar de outros programas na emissora, a exemplo do reality show Big Brother Brasil. "É a minha cara", completou.