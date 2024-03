Gêmea siamesa que virou estrela de TV casa com ex-militar; veja fotos

Abby Hensel, que ganhou notoriedade após estrelar um reality show ao lado de sua gêmea siamesa Brittany, se uniu em matrimônio com o enfermeiro e ex-militar Josh Bowling.

O que aconteceu

Abby e Bowling casaram em 2021, mas o matrimônio foi tornado público nesta semana pela imprensa dos Estados Unidos. Em imagens compartilhadas nas redes sociais, as irmãs surgem vestidas de noiva e sorridentes ao lado do marido.

Brittany e Abby Hensel atualmente trabalham como professoras no estado de Minnesota, onde moram com Josh. Entretanto, elas ficaram populares nos Estados Unidos após aparecerem em um talk show comandado por Oprah Winfrey, em 1996.

Nos anos 2000, as irmãs siamesas estrelaram um reality próprio, exibido pela TLC. Ao longo de oito episódios, o programa intitulado "Brittany e Abby" retratou o dia a dia das duas, que nasceram unidas pelo tórax.

Abby e Brittany compartilham o mesmo corpo da cabeça para baixo, ou seja, elas têm a mesma corrente sanguínea e órgãos, como, por exemplo, o mesmo coração. Segundo o site Today, Abby tem o domínio do lado direito do corpo, enquanto Brittany controla a parte esquerda.

No reality sobre suas vidas, as irmãs relataram que as pessoas sempre tiveram curiosidades em relação a elas. No programa, as siamesas também disseram que sempre tiveram o apoio e incentivos dos pais. "Nossos pais nunca nos deixaram acreditar que não poderíamos ser e fazer tudo aquilo que a gente quiser e gostar", contaram.