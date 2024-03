Dieguinho: Erro de Fernanda no BBB 24 é julgar demais e jogar de menos

Fernanda, 32, foi acusada de racismo após sugerir, depreciativamente, que Davi fosse arrumar um emprego "de segurança de prédio" ao invés de vencer o BBB 24 (Globo). No X, as tags 'Seguranças com Davi' e 'Fechados com Fernanda' são as mais comentadas do momento.

Dieguinho Schueng, apresentador do Splash Show, opina que a confeiteira perdeu a chance de se destacar no BBB ao estar mais pendente da atitude alheia que da sua própria. "Fernanda cometeu um erro muito grave ao longo da temporada, que foi falar muito mais sobre o comportamento dos outros do que pensar no seu próprio comportamento. Ela julgava mais do que jogava, internamente e externamente."

Na visão dele, a sister não conseguiu ser um contraponto à altura de Davi na competição comandada por Tadeu Schmidt. "A Fernanda está muito atrás do Davi. Não dá para dizer que ele é o melhor jogador da temporada e ela a segunda. A Fernanda é a que teria mais disposição para estar em segundo lugar, mas optou por não estar, por não se fazer querida pelo público."

Dieguinho entende que a jovem de Niterói falhou miseravelmente em cair nas graças dos telespectadores. "Faltou para a Fernanda jogo externo. O jogo dela sempre foi pautado em derrubar os adversários - nunca em falar sobre si ou se colocar numa situação que a deixasse [em posição] favorável com a visão e opinião da audiência aqui fora."

Paloma: Sincerão extrai o pior do elenco do BBB 24 e deveria ser repensado

MC Bin Laden, 30, e Davi Brito, 21, protagonizaram uma forte discussão no BBB 24 (Globo) no início desta semana. Depois da dinâmica do Sincerão, Davi enfrentou o funkeiro para defender Matteus, 27, e a produção do programa teve de intervir para evitar que os dois se agredissem fisicamente.

Na visão de Paloma Santos, a Globo deveria reavaliar os efeitos que a troca do Jogo da Discórdia pelo Sincerão tem gerado dentro do confinamento. "O Sincerão está extraindo o pior dos brothers. Precisam repensar essa dinâmica, [porque] não está legal. É uma dinâmica ruim, negativa, tensa, uma atrás da outra. Isso vai gerando [algo ruim] nos brothers."

