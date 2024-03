BBB 24: 'Quem cai mais fácil é Matteus e Isabelle', dispara Pitel

No Quarto Gnomo do BBB 24 (Globo), Pitel e Lucas conversaram sobre os participantes do Quarto Fada. De acordo com a alagoana, Matteus e Isabelle são os participantes mais fraco do grupo.

O que aconteceu

Na conversa, Pitel ainda afirmou que não conseguem combinar votos na manauara por causa de Giovanna.

"Para mim, deles quem cai mais fácil, na minha visão, é Matteus e Isabelle. Matteus que não foi para muitos Paredões e Isabelle que só não vejo movimentação de jogo. Só que a gente não consegue votar na Isabelle por causa da Giovanna", analisou a alagoana.

"Foi o que eu falei, plantei uma semente lá na Giovanna", contou ele.

"Não, mas isso é um processo que demora. Eu acho que a Giovanna vai ser igual a Leidy, ela só vai votar na Isabelle quando a Isabelle votar nela", continuou o carioca.

"E eu acho que enquanto tiver o Bin e você, a Isabelle não vota na Giovanna, a não ser que vocês estejam imunes", disse a assistente social.

"Acho que tem você também, você colocou ela no Paredão, pelo critério dela...", alertou o brother.

"Então, ela não vota na Giovanna e não tem por que a Giovanna votar nela", analisou a sister

