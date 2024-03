Doenças do pai e da esposa concentram atenção no futuro rei britânico, o príncipe William

Por Sarah Mills

LONDRES (Reuters) - Com as ausências do pai, o rei Charles, e da esposa, Kate, das funções públicas enquanto se submetem a tratamento contra o câncer, o príncipe britânico William está sob os holofotes da mídia e do público como nunca antes.

Como herdeiro do trono e filho da falecida princesa Diana, o príncipe de 41 anos está acostumado com o escrutínio que vem com o fato de ser um membro da realeza britânica.

Mas as ausências do pai e da esposa da vida pública desde meados de janeiro fizeram com que a atenção se voltasse ainda mais para o futuro rei William 5º.

Desde o momento em que sua avó, a falecida rainha Elizabeth, morreu em setembro de 2022, ele estaria muito ciente da realidade "assustadora" de seu destino, disse Anna Whitelock, professora de história da monarquia na Universidade da Cidade de Londres.

"Ele sabe que precisa estar pronto para ser rei", afirmou ela à Reuters.

"Quando o diagnóstico de câncer (do rei) foi feito, é claro, tenho certeza de que sua primeira reação foi, como filho, de preocupação com o pai. Mas também há esse grande peso de responsabilidade que de repente começa a cair sobre seus ombros. E tenho certeza de que ele está muito, muito consciente disso."

William esteve no centro de alguns anos dourados para a família real na última década, com celebrações públicas e manifestações de apoio no casamento dele e de Kate em 2011, o nascimento de seus três filhos e marcos no reinado de sua avó Elizabeth.

Mas os últimos anos também foram marcados por uma desavença com o príncipe Harry, a saída de seu irmão mais novo das funções reais junto com a esposa Meghan e as críticas deles à instituição. Houve também o escândalo sobre a amizade de seu tio, o príncipe Andrew, com o falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein.

As mortes de Elizabeth e do marido Philip fizeram com que a monarquia parecesse visivelmente menor, algo que se tornou mais evidente com a atual ausência de Charles, de 75 anos, e Kate.

"Ele deve estar absolutamente arrasado e preocupado com sua esposa, filhos e seu pai, além de todos os problemas que teve com seu irmão", disse a biógrafa real Claudia Joseph.

"Acho que é muito difícil. Mas...ele é feito de material resistente. Ele é muito estoico."

Isso contrasta com a visão que os tabloides apresentaram de William, "tímido para o trabalho", em 2017. Mas, desde então, ele assumiu cada vez mais deveres reais e recebeu elogios por defender causas como o meio ambiente e a saúde mental.

"Tenho certeza de que, quando chegar a hora, o príncipe William estará à altura do desafio", disse Robert Hardman, autor da recente biografia "Charles 3º".

"Quero dizer, vimos como, após a morte de Elizabeth 2ª - a monarca que viveu por mais tempo e reinou por mais tempo que já tivemos - as pessoas pensaram: como seguir? Bem, a resposta é que a monarquia segue em frente."

(Reportagem adicional de Arlene Eiras)