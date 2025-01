Neymar brinca com presidente ao assinar com o Santos: 'Tem certeza?'

Neymar é, oficialmente, jogador do Santos. O craque assinou contrato de seis meses com o clube que o formou na tarde desta sexta-feira (31) e aproveitou para brincar com Marcelo Teixeira, presidente do Peixe

"Tem certeza?"

O momento da assinatura foi recheado de brincadeiras entre o jogador e o dirigente, que foram filmados lado a lado no CT Rei Pelé.

"Posso assinar? Tem certeza?", perguntou Neymar antes de arrancar uma gargalhada de Marcelo Teixeira.

O craque ainda teve problemas com a caneta. "Me deram uma caneta que não funciona?", brincou ele, que conseguiu resolver o problema logo depois.

Teixeira também indagou Neymar antes de preencher seu nome no contrato. "Posso assinar?", questionou o presidente. "Se você quiser...", completou o atacante.

O momento acabou com aplausos entre os presentes e um abraço entre jogador e dirigente.

Por que o contrato é curto?

Neymar assinou por seis meses como uma espécie de "teste" para continuar ou não o projeto no Santos.

O Menino da Vila cogita ficar no Peixe até a Copa do Mundo de 2026, mas não quis se comprometer agora com um contrato mais longo.

O Santos espera formar um time forte com todas as receitas de marketing que Neymar permitirá e já negocia com indicações do novo camisa 10. Antes mesmo do anúncio, o Sócio Rei já teve 13 mil adesões. Todos os patrocínios atuais serão reajustados e haverá a venda de direitos internacionais de transmissão.

Neymar sente que precisa ser feliz novamente ao lado dos familiares e amigos no clube onde foi revelado. O astro se encantou com as últimas visitas à Baixada Santista.

Outra forma de convencer Neymar a ficar por mais tempo é tornar o Santos uma SAF. Neymar Pai traria investimento do exterior, preferencialmente da Arábia Saudita, para a nova empresa do Peixe.

O Santos precisa adequar seu estatuto e está disposto a negociar. Com maior investimento, elenco mais forte e a atuação de Neymar Pai, a chance de Neymar ficar por mais um ano aumentaria.

Veja como foi o anúncio do Santos

"Eu vou, mas eu? VOLTO!"

Neymar da Silva Santos Júnior cumpriu sua promessa e está de volta ao Santos Futebol Clube! Ídolo de uma geração e responsável por seguir com o legado de Rei Pelé, o craque retorna à sua casa para tirar a sagrada camisa 10 do armário e encantar o planeta novamente.

Menino da Vila, Neymar Jr chega para continuar escrevendo uma brilhante e vitoriosa história pelo Peixe. Trazido ao clube em 2003 pelo eterno capitão Zito, a joia já despertava o interesse do mundo com apenas 11 anos. Mesmo com toda a expectativa e procura de clubes europeus, ele seguiu no Alvinegro Praiano, subiu aos profissionais em 2009 e entregou tudo aquilo que todos esperavam.

Foram cinco mágicas temporadas vestindo o Manto Sagrado, com gols antológicos, dribles inesquecíveis e, claro, muitos títulos. Neymar Jr disputou 230 jogos e anotou 138 gols, sendo o maior artilheiro na era 'pós-Pelé'. Ao todo, ele conquistou a Copa do Brasil (2010), Conmebol Libertadores (2011), Recopa Sul-Americana (2012), e três edições do Campeonato Paulista (2010, 2011 e 2012).

Após encantar o Brasil e a América, Neymar Jr expandiu os horizontes e também foi fazer história na Europa, sendo comprado em 2013 pelo Barcelona. Na Catalunha, formou o famoso trio MSN ao lado de Messi e Suárez, conquistando 13 títulos, entre eles a Champions League (2014/2015) e o Mundial de Clubes (2015).

O Menino da Vila também assumiu o posto de principal jogador da Seleção Brasileira desde 2010. De lá pra cá, ele conquistou a Copa das Confederações (2013) e a primeira medalha de ouro do país nos Jogos Olímpicos, em 2016. Ao todo, foram 79 gols marcados, sendo o o maior artilheiro da amarelinha, pela contagem da FIFA.

Após quatro anos de Barcelona, Neymar Jr desembarcou na França em 2017 e foi contratado pelo Paris Saint-Germain por ?222 milhões, sendo a transferência mais cara da história do futebol. Permaneceu no clube francês por seis temporadas, com 13 títulos e 126 gols, até chegar ao Al-Hilal em agosto de 2023.

Agora, o ídolo retorna à sua casa, a Vila Belmiro, para reencontrar a Nação Santista e seguir encantando o mundo. Bem-vindo de volta, Neymar Jr!