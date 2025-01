Conor McGregor usa insultos racistas e islamofóbicos para atacar Khabib Nurmagomedov

Sem lutar desde 2021, Conor McGregor segue em destaque nos esportes de combate e, agora, se mostra focado em reacender a rivalidade com Khabib Nurmagomedov. Recentemente, o irlandês criticou o compatriota Paul Hughes por conversar com Usman Nurmagomedov após sua derrota na PFL, em evento realizado no último sábado (25), em Dubai (EAU), e mostrar respeito por 'The Eagle'. Já nesta sexta-feira (31), 'Notorious' partiu para cima do russo.

Vale pontuar que Khabib, ao tomar conhecimento dos ataques de Conor contra o promissor lutador irlandês, tomou partido do jovem atleta e o defendeu. Em seu posicionamento, o integrante do Hall da Fama do UFC chamou o desafeto de bastardo, estuprador e viciado em drogas. Agora, foi a vez de McGregor responder. Contudo, 'Notorious', através de sua conta oficial no 'X', não focou apenas no russo.

A fúria de McGregor foi tamanha, que ele ofendeu Khabib com termos racistas e islamofóbicos, e ainda contestou a importância e o legado da família Nurmagomedov, famoso clã de lutadores do Daguestão. Em uma de suas publicações, Conor afirmou que a mulher do desafeto é uma toalha, já que a identidade da mesma é mantida em segredo por conta da religião muçulmana. O irlandês apagou o post 15 minutos depois de publicá-lo e, em seguida, detonou o rival.

"15 minutos? Venci Aldo em 15 segundos. Mostre sua esposa, n.... Mostre os seus filhos, n.... Comedor de primo filho da p*** se escondendo. Mostre para a gente você e os filhos dos seus primos juntos, porque temos filhos aqui na Irlanda que querem ganhar deles em uma competição. Eles estão competindo ou o que? Você está dizendo Irlanda vs Daguestão? Onde está sua prole, mal podemos esperar para vê-los. A melhor prole do Daguestão? Daguestão, o que acha? Isso é verdade? Quem é o próximo? Porque o gordo com o apito de treinador não vai lutar", escreveu o atleta.

Desafio para revanche

E não parou por aí. Derrotado por Khabib no UFC, em 2018, o irlandês aproveitou o ataque para desafiá-lo para uma revanche. No entanto, McGregor parece duvidar que o russo teria coragem de aceitar enfrentá-lo novamente. 'The Eagle' anunciou sua aposentadoria do MMA em 2020 após o falecimento do seu pai, Abdulmanap, que também era seu treinador.

Mas, de acordo com Conor, a saída do rival do esporte não teve a ver com o luto e a promessa feita para sua mãe, e sim com o medo de perder a invencibilidade. Inclusive, 'Notorious' frisou que a decisão de Nurmagomedov não foi bem vista pelos demais lutadores do Daguestão.

"Quem diabos designou essa p*** gorda como mestre e pai? Certamente não foi seu próprio pai e todos sabem disso no Daguestão. O Daguestão acha que você é um covarde por se aposentar. O verdadeiro Daguestão é para sempre. Você é motivo de piada no Daguestão. Você é preguiçoso, é o que dizem. Lute comigo, ganhe 100 milhões de dólares e dê para toda a vila do Daguestão! Mas você não vai. Por que? É uma v*** gorda, preguiçosa e assustada", concluiu o lutador.

Rivalidade McGregor vs Khabib

O posicionamento de Khabib Nurmagomedov não surpreende, pois é desafeto de Conor McGregor. Inclusive, a rivalidade entre os ex-campeões do UFC é uma das maiores da história do MMA. Tanto que os profissionais protagonizaram uma briga generalizada após a luta vencida pelo russo em 2018.

15 minutes I done aldo 15 seconds.

Show yo wife nigga. Show yo kids nigga.

Cousin fuckin motherfuckin hidin motherfucker. Show us you and your cousins kids together because we have kids here in Ireland that wanna smoke them in competition. Are they competing or what are you... pic.twitter.com/C0egPQF0WE

- Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) January 31, 2025