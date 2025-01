Zubeldía detalha plano para jovens após gol de Ryan: "Não podemos prejudicá-los"

Luis Zubeldía deu detalhes sobre o plano que possui para os garotos de Cotia, que se sagraram campeões da Copinha no último fim de semana. Após o gol marcado por Ryan Francisco, nesta quarta-feira, que selou a vitória de virada sobre a Portuguesa, pelo Campeonato Paulista, o treinador do São Paulo fez questão de falar dos próximos passos a serem dados pelas joias das categorias de base do clube.

"Sempre disse que temos que planejar. Temos a notícia de que esses garotos trabalharão conosco, já falei com eles. Esses juvenis vi desde agosto quando fui a Cotia e depois quando eles foram ao CT da Barra Funda. Os conheço bastante, os vi bastante. Depois que vi esses jovens, eles jogaram vários torneios, várias finais, e ganharam. Não podemos prejudicar o crescimento deles, sentia que se subíssemos eles antes, poderíamos prejudicar seu desenvolvimento. Quando subirmos jogadores não podemos prejudicar o crescimento dos jogadores, nem os treinadores de Cotia", disse Zubeldía.

O treinador do São Paulo revelou, inclusive, que planejava levar alguns dos atletas do sub-20 para a pré-temporada nos EUA, o que foi negado pela diretoria, já que eles teriam a disputa da Copinha em janeiro.

"Queríamos levá-los para a pré-temporada na Flórida, mas quando conversei com os dirigentes, eles me disseram que tinham que ficar aqui para jogar a Copinha. Agora, sim, começa outra etapa. Ver quais jogadores podem ser inseridos ao profissional e, ao final de março, ter o plantel fechado", prosseguiu.

Apesar da ascensão meteórica de Ryan Francisco, Zubeldía deu indícios de que os jovens campeões da Copinha ainda podem viver uma fase de transição em que jogarão pelo profissional, mas também poderão voltar ao time sub-20 para seguir somando minutos.

"O que não quero é que fiquem no profissional e não tenham oportunidade de jogar no sub-20. Eles podem treinar no profissional e jogarem no sub-20. Temos que planejar isso bem para não prejudicá-los. Hoje estava planejado tê-los no banco de reservas e mostraram. Tem que ter calma e seguir trabalhando com paciência para que os garotos se desenvolvam bem", concluiu.