PVC: Santos cogita fazer tour com Neymar durante o Mundial de Clubes

O Santos cogita fazer um tour com Neymar no mês de junho durante o Mundial de Clubes da Fifa, informou o colunista Paulo Vinícius Coelho no Finanças do Esporte.

De acordo com o colunista, ainda se trata de uma ideia inicial, mas o Peixe quer aproveitar o último mês do contrato de Neymar para reforçar sua marca e aumentar o faturamento.

Uma ideia é fazer um tour Santos-Neymar durante o Mundial de Clubes. O contrato dele vai até 30 de junho, e você pode fazer um tour Nordeste-Europa-Ásia.

Como ainda é uma ideia, não tem roteiro, mas você vai diversificar a imagem do Santos em alguns lugares e esse dinheiro pode ser parte do contrato do Neymar.

Paulo Vinícius Coelho

O colunista explicou que o Santos tem pressa em efetivar o projeto Neymar para alavancar seu faturamento de olho num possível interesse do mercado internacional no craque no segundo semestre.

Neymar vai assinar contrato com o Peixe até o fim de junho e depois vai decidir seu futuro mirando a preparação para a Copa do Mundo de 2026.

O estafe do jogador tem a expectativa de um retorno ao futebol europeu, mas a Major League Soccer (MLS), dos EUA, também pode ser uma possibilidade para Neymar.

