Paraná Clube faz 6 substituições em jogo contra o Cascavel pelo Estadual

Um jogo do Campeonato Paranaense pode parar no Tribunal de Justiça Desportiva, com risco até de anulação. O Paraná Clube cometeu um erro incomum no duelo desta quarta-feira contra o Cascavel: a equipe promoveu seis substituições durante os 90 minutos.

Desde a pandemia da Covid-19, a Fifa autorizou a realização de cinco alterações em três paradas distintas. Uma sexta substituição é permitida somente quando um atleta sofre uma lesão com choque na cabeça, entrando em um quadro de concussão. Não foi o que aconteceu com o Paraná Clube nesta quarta-feira.

Técnico do Paraná, o ex-meia Tcheco explicou a confusão. Ele citou que o erro inicial veio da própria arbitragem. "O quarto árbitro do jogo nos entrega os papéis para as substituições e, desta vez, vieram seis, que não são numerados".

Tcheco reconhece que o Paraná Clube também tem responsabilidade no erro ? o clube pode até perder o ponto obtido no jogo dependendo do julgamento na Justiça Desportiva. "Deveríamos ter verificado, como também o pessoal da arbitragem", disse.