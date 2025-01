Neymar será apresentado na Vila Belmiro com show de Mano Brown; saiba detalhes

Neymar será apresentado com uma festa à altura de sua grandeza, planeja o Santos. O clube prepara um evento de pompa, com shows de Supla, Mano Brown e Projota, entre outros artistas, na Vila Belmiro. Não haverá mais uma celebração no Pacaembu, como era previsto. A desistência da festa no estádio paulistano, reaberto há cinco dias, se deu por não haver tempo hábil. O evento no estádio santista começa às 16h e será aberto à torcida.

A previsão é de que o astro chegue ao Brasil vindo de Riad, na Arábia Saudita, em voo fretado na manhã desta sexta-feira. Ele vai desembarcar no Aeroporto de Guarulhos e, de lá, irá de helicóptero para Santos.

A programação prevê primeiro que o jogador assine seu contrato na manhã de sexta-feira na sala do presidente Marcelo Teixeira. O vínculo será curto, de cinco meses, até 30 de junho. Existe a possibilidade de o acordo ser prorrogado por mais um ano e estender sua permanência até a Copa do Mundo de 2026.

Depois, deve haver o anúncio oficial por parte do Santos, o único que ainda não confirmou oficialmente o acordo com o jogador. O próprio atleta e o presidente Marcelo Teixeira já fizeram publicações confirmando o retorno do ídolo santista.

À tarde, o atacante será apresentado à torcida no gramado da Vila Belmiro. O evento começa às 16h e deve se estender até o início da noite. Depois, Neymar falará com a imprensa no Salão de Mármore do estádio.

As atrações que estarão na apresentação de Neymar serão: Mano Brown, Projota, Supla, MC GP, Kay Black, Kyan, MC Bin, MC Lon, Lito Nwance +Trio de Ferro, DJ Will (Racionais), DJ Kalfany, Val (mãe do MC Kevin) e MC WM.

Os torcedores poderão comprar ingressos para ver o astro de perto. Está prevista lotação máxima da Vila Belmiro. Os bilhetes custam R$ 100 a inteira e R$ 50 a meia-entrada e começam a ser vendidos às 19h desta quinta-feira pelo site do sócio-torcedor do Santos.

O clube exige reconhecimento facial para a compra de ingresso e acesso a todos os setores do estádio. Todos associados pagam meia.

Neymar também estará na Vila Belmiro no sábado, para acompanhar o clássico com o São Paulo, marcado para 20h30. Não há data ainda para sua estreia. A comissão técnica trabalha com a ideia de utilizá-lo na quarta-feira da próxima semana, dia 4, na partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto.

Houve confusões, desistência e mudanças nos planos mais de uma vez por causa de atraso com o voo de Neymar. Ele deveria chegar nesta quinta-feira ao Brasil, mas só chegará na sexta. O Santos dependia dessa confirmação para definir o planejamento, divulgado apenas no fim da tarde desta quinta, sem a antecedência desejada.

Ainda deve haver uma festa no Pacaembu, mas não há certeza nem data marcada. O Santos tem acordo com a Allegra, concessionária que administra o estádio, para jogar no local assim que começar a reforma na Vila Belmiro.

Neymar rescindiu o contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, na última segunda-feira. Marcelo Teixeira "furou" o Santos e fez o anúncio do retorno do atacante na quarta-feira. Nesta quinta, o próprio jogador confirmou sua volta por meio de um vídeo publicado no seu Instagram.