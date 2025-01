FCSB x Manchester United: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Liga Europa

Nesta quinta-feira, pela última rodada da primeira fase da Liga Europa, o FCSB recebe o Manchester United, às 17h (de Brasília), na Arena Nacional de Bucareste, na Romênia. As duas equipes estão entre os oito primeiros e buscam a vitória para ir diretamente às oitavas de final.

Enquanto o Steaua Bucareste está na oitava posição, com 14 pontos, o Manchester United é o quarto lugar, com 15. Ambos buscam a vitória pela vaga direta nas oitavas, mas caso fiquem abaixo do oitavo lugar, já estão qualificados para a segunda fase da Liga Europa.

ONDE ASSISTIR

O duelo será transmitido pela CazéTV, no Youtube.

ÚLTIMOS JOGOS

FCSB - Três vitórias, um empate e uma derrota.



Manchester United - Três vitórias, um empate e uma derrota.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FCSB: Tarnovanu; Cretu, Ngezana, Dawa e Radunovic; Alhassan, Sut, Stefanescu; Tanase e Miculescu; Birligea.



Técnico: Ilias Charalambous.

Manchester United: Onana; Yoro, Maguire e Martinez; Mazraoui, Collyer, Mainoo e Dalot; Diallo e Bruno Fernandes; Hojlund.



Técnico: Ruben Amorim.

ARBITRAGEM