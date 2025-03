Dorival explica retorno de Neymar à Seleção, mas pede: "Não criemos expectativa altíssima"

Na manhã desta quinta-feira, o técnico Dorival Júnior convocou os 23 jogadores que ficarão a serviço da Seleção Brasileira para os compromissos de março das Eliminatórias Sul-Americanas, contra Colômbia e Argentina. A lista do treinador promoveu o retorno de Neymar Jr, hoje no Santos, ao elenco brasileiro.

Após a convocação, Dorival foi prontamente questionado sobre a volta do craque à Seleção após mais de um ano. O técnico explicou o motivo do retorno do camisa 10 e deixou claro que, apesar de ainda estar recuperando o melhor ritmo, Neymar tem características que podem ser decisivas em uma partida.

"Ninguém precisa falar a respeito daquilo que representa o Neymar. Ele vive um processo de recuperação, nós temos esse entendimento. Mas também entendemos que a capacidade e as qualidades de um jogador como esse, elas acabam sendo um condicionante para que ele possa superar qualquer situação que venha acontecer dentro de uma partida", declarou Dorival Jr. em coletiva.

Apesar disso, o técnico brasileiro também pediu, neste primeiro momento, um cuidado especial com relação às expectativas colocadas em cima do retorno de Neymar à equipe nacional.

"É um jogador que os próprios atletas já expressaram publicamente o que ele representa dentro do grupo. Nós estávamos aguardando, é a primeira oportunidade que temos de tê-lo à disposição. É um jogador que todos sabem e conhecem muito bem. Espero que ele seja muito feliz nesse retorno. Que nós possamos dar segurança para que ele possa desenvolver o seu melhor dentro do momento que ele vive. Que não criemos uma expectativa altíssima, jogando toda a responsabilidade em cima desse retorno. Que tenhamos um equilíbrio e uma regularidade nessas duas partidas, que serão muito difíceis. Os nossos adversários terão uma Seleção Brasileira muito bem preparada, em condições de fazermos aí dois jogos importantíssimos para esse momento, e fundamentais para o alcance de nossa classificação", completou.

NEYMAR JR CONVOCADO! ??? O camisa 10 do Santos FC foi selecionado pelo técnico Dorival Jr para defender a Seleção Brasileira nos jogos contra Colômbia e Argentina, válidos pelas Eliminatórias. pic.twitter.com/jRnKO3e6D8 ? Santos FC (@SantosFC) March 6, 2025

A Seleção Brasileira figura na quinta colocação das Eliminatórias, com 18 pontos - tem seis a mais que a Venezuela, primeira seleção fora da zona de classificação. As seis primeiras se classificam direto para a Copa do Mundo de 2026, enquanto a sétima disputa a repescagem.

Apesar da colocação do Brasil na classificatória, Dorival entende que a Seleção tem passado por um processo de recuperação. O comandante ainda apontou que ainda não está totalmente satisfeito com o desempenho, mas avalia os últimos meses como produtivos para a equipe.

"Eu acredito que nós estamos vindo em um processo de recuperação nas Eliminatórias. O Rodrigo (Caetano) falou que nós temos aí uma forma de avaliarmos e buscarmos, desde a nossa primeira apresentação, o que vem acontecendo com a Seleção. É natural que nós não estejamos satisfeitos até esse momento, muita coisa ainda pode acontecer. A Seleção vem melhorando, vem nessa subida gradativa. Eu acredito que todos estejam percebendo isso. Nessas últimas quatro partidas, eu acredito que nós já tenhamos mostrado um nível superior ao que vinha sendo apresentado. Tudo é um processo. Confio no trabalho que está sendo desenvolvido, e a expectativa que fica é que nós faremos dois grandes jogos", comentou o treinador.

"Os jogadores gostam de jogos desse nível, se preparam muito para uma ocasião como essa. É importante observar também a evolução do sul-americano de um modo geral. Todas as equipes colocando jogadores no mercado internacional, e isso qualifica ainda mais as nossas competições. Temos a obrigação de estar cada dia mais preparados para que possamos voltar a ter a condição que sempre tivemos, de reconhecimento sim, mas acima de tudo, de alcance de resultados", finalizou Dorival.

O Brasil encara a Colômbia no próximo dia 20 de março (quinta-feira), às 21h45 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, pela 13ª rodada das Eliminatórias. Em seguida, a equipe tem o clássico contra a Argentina no dia 25 de março (terça-feira), às 21h, no Monumental de Nuñez.