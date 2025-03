Com retorno de Neymar, Dorival Jr. convoca Seleção Brasileira para jogos de março pelas Eliminatórias

Na manhã desta quinta-feira, o técnico Dorival Júnior divulgou a lista dos 23 jogadores convocados para representarem a Seleção Brasileira nos dois compromissos de março pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O Brasil enfrenta primeiro a Colômbia e, na sequência, pega a Argentina.

A convocação do treinador trouxe de volta um nome esperado por muitos brasileiros: Neymar Júnior. Com o retorno ao Santos e recuperado dos últimos problemas físicos, o camisa 10 voltou ao radar da Seleção Brasileira e fará parte do elenco para os dois embates.

Neymar retorna à Seleção após mais de um ano fora. A última vez que o craque esteve a serviço do Brasil foi em outubro de 2023, também para jogos das Eliminatórias. Em sua última convocação, o astro atuou os 90 minutos contra a Venezuela. Já no duelo seguinte, contra o Uruguai, sofreu a grave lesão ligamentar no joelho esquerdo, que o afastou dos gramados por um longo período.

O camisa 10 já vinha sendo observado por Dorival desde que retornou de lesão, quando ainda estava no Al-Hilal. O treinador, então, voltou ainda mais sua atenção ao astro após o retorno ao Santos. Já são três gols e três assistências de Neymar em sete jogos pelo Peixe.

NEYMAR JR CONVOCADO! ??? O camisa 10 do Santos FC foi selecionado pelo técnico Dorival Jr para defender a Seleção Brasileira nos jogos contra Colômbia e Argentina, válidos pelas Eliminatórias. pic.twitter.com/jRnKO3e6D8 ? Santos FC (@SantosFC) March 6, 2025

Dorival também incluiu na lista outros seis jogadores que atuam no futebol brasileiro: Estêvão (Palmeiras), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Danilo, Gerson, Léo Ortiz e Wesley (Flamengo).

O Brasil encara a Colômbia no próximo dia 20 de março (quinta-feira), às 21h45 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, pela 13ª rodada das Eliminatórias. Em seguida, a equipe tem o clássico contra a Argentina no dia 25 de março (terça-feira), às 21h, no Monumental de Nuñez.

A Seleção Brasileira está apenas na quinta colocação das Eliminatórias, com 18 pontos - seis a mais que a Venezuela, primeira seleção fora da zona de classificação. As seis primeiras se classificam direto para a Copa do Mundo de 2026, enquanto a sétima disputa a repescagem.

Confira a lista completa de convocados pela Seleção:

GOLEIROS

Alisson - Liverpool (ING)

Bento - Al-Nassr (ARA)

Ederson - Manchester City (ING)

ZAGUEIROS

Danilo - Flamengo

Gabriel Magalhães - Arsenal (ING)

Marquinhos - PSG (FRA)

Murillo - Nottingham Forest (ING)

Léo Ortiz - Flamengo

LATERAIS

Guilherme Arana - Atlético-MG

Vanderson - Monaco (FRA)

Wesley - Flamengo

MEIO-CAMPISTAS

André - Wolverhampton (ING)

Bruno Guimarães - Newcastle (ING)

Gerson - Flamengo

Joelinton - Newcastle (ING)

Matheus Cunha - Wolverhampton (ING)

Neymar Jr. - Santos

ATACANTES

Estêvão - Palmeiras

João Pedro - Brighton (ING)

Raphinha - Barcelona (ESP)

Rodrygo - Real Madrid (ESP)

Savinho - Manchester City (ING)

Vinícius Júnior - Real Madrid (ESP)