Vasco bate o Maricá e engata a terceira vitória seguida no Carioca

Com um golaço de Paulo Henrique, o Vasco acabou com a invencibilidade do Maricá e ganhou por 1 a 0, nesta quarta-feira, em São Januário, pela sexta rodada do Campeonato Carioca.

Autor do gol da vitória, Paulo Henrique entrou no segundo tempo e fez uma pintura em São Januário. Ele fez fila na defesa rival e garantiu mais três pontos para o Vasco, que agora é o único invicto do Carioca e que engatou o terceiro triunfo seguido.

Com o resultado desta quarta-feira, o Vasco pulou para 12 pontos e para a liderança do Carioca neste começo de sexta rodada. Para permanecer, precisa secar o Volta Redonda, que tem nove pontos e enfrenta a Portuguesa, nesta quarta-feira, no Raulino de Oliveira. Já o Maricá, que perdeu pela primeira vez no Estadual, tem 11 pontos e está na segunda colocação.

Na próxima rodada, o Vasco enfrenta o Volta Redonda, neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Já o Maricá visita o Madureira, nesta segunda-feira, às 16h30 (de Brasília), no Conselheiro Galvão.

O jogo

O técnico Fábio Carille rodou o time e, em relação à goleada sobre a Portuguesa, só repetiu Léo Jardim e Vegetti como titulares contra o Maricá. O zagueiro Lucas Freitas fez a estreia pelo Vasco. O Gigante da Colina assustou logo aos dois minutos. Payet cobrou falta para a área e Hugo Moura desviou. Dida espalmou.

O Vasco assumiu o controle do jogo, mas encontrava dificuldade para criar. Assim, só voltou a assustar aos 18 minutos. Victor Luis cruzou da esquerda e Jean David cabeceou. Dida defendeu. Seis minutos depois, Puma Rodríguez apareceu bem pela direita e cruzou, mas Jean David não conseguiu completar como gostaria, perdendo uma boa chance.

Com uma postura defensiva, o Maricá começou a se soltar após a parada técnica. Aos 30 minutos, Bruninho cruzou da esquerda e Léo Jardim afastou. Além da melhora do rival, o Vasco caiu de produção. Sem mais lances de perigo, o primeiro tempo terminou sem gols.

2º tempo

Na etapa final, aos dois minutos, o Vasco recuperou a posse no ataque e acelerou. Jean David chutou e Dida defendeu com o pé direito. O Maricá assustou aos oito minutos. Walber chutou de fora da área. Léo Jardim deu rebote e Souza, antes que Sérgio Mendonça pudesse completar, salvou o Gigante da Colina.

O Vasco quase abriu o placar aos 17 minutos. Hugo Moura desceu bem pela direita e encontrou Payet. Contudo, a finalização de primeira do francês saiu à esquerda, rente à trave. Carille fez as primeiras mudanças aos 18 minutos. Ele colocou Lucas Piton, Paulo Henrique e Tchê Tchê. Saíram Victor Luis, Puma Rodríguez e Maxime.

Aos 20 minutos, Dida se enrolou após cruzamento e a zaga do Maricá não conseguiu cortar bem. Payet ficou com a sobra e arriscou. A bola foi para fora. O Vasco abriu o placar aos 24 minutos com um golaço. Paulo Henrique fez fila, levou para o meio, costurou a defesa e chutou no canto: 1 a 0 em São Januário.

Carille, aos 26 minutos, colocou Lukas Zuccarello, joia de 18 anos do Vasco, no lugar de Jean David. Aos 35, Zuccarello arriscou de fora da área. Dida espalmou. Léo Jardim precisou trabalhar aos 44 minutos. Ele defendeu finalização de Ramon. O Gigante da Colina segurou o resultado para garantir a terceira vitória seguida no Carioca.

FICHA TÉCNICA



MARICÁ 0X1 VASCO

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)



Data: 29/01/2025, quarta-feira



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitro: Wallace Rogério Rufino de Lima



Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira e Wallace Müller Barros Santos



VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho



Cartão amarelo: Mizael Monteiro e João Victor (Maricá)



Cartão vermelho: nenhum

Gol: Paulo Henrique, aos 24 minutos do 2ºT (Vasco)

MARICÁ: Dida; Magno, Mizael Monteiro (Jefferson Tavares), Felipe Carvalho e João Victor; Ramon, Clayton (Gutemberg), Bezerro (Hugo Borges), Walber e Bruninho (Marcelinho); Sérgio Mendonça (Kevin Mercado). Técnico: Reinaldo.

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Souza, Lucas Freitas e Victor Luis (Lucas Piton); Mateus Carvalho (Sforza), Hugo Moura, Maxime Dominguez (Tchê Tchê), Jean David (Lukas Zuccarello) e Payet; Vegetti. Técnico: Fábio Carille.