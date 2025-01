Transmissão ao vivo de Barcelona x Atalanta pela Champions: onde assistir

Barcelona e Atalanta se enfrentam hoje (29), às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Barcelona, pela oitava e decisiva rodada da primeira fase da Liga dos Campeões.

Onde assistir ao vivo? O confronto será transmitido com exclusividade pela Max (streaming).

O Barcelona é o vice-líder da competição, com 18 pontos somados, e pode até assumir a liderança em caso de derrota do Liverpool. Já a Atalanta é a sétima colocada, com 14 pontos.

O Barcelona chega para a última rodada já classificado às oitavas de final. Na rodada anterior, o Barça conquistou uma grande vitória de virada e venceu o Benfica por 5 a 4.

A Atalanta ainda precisa do resultado para se garantir entre os oito melhores e não precisar passar pelos playoffs. A equipe italiana vem embalada pela goleada por 5 a 0 diante do Sturm Graz.

Barcelona x Atalanta -- Champions League